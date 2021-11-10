Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9693, курс рубля повысился на 1,3% - до 0,0240 маната.

https://static.report.az/photo/cdc56b66-b726-32f9-82a2-e36bc2f3298d.jpg https://static.report.az/photo/cdc56b66-b726-32f9-82a2-e36bc2f3298d.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9693, курс рубля повысился на 1,3% - до 0,0240 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9693 1 Российский рубль 0,0240 1 Австралийский доллар 1,2525 1 Аргентинское песо 0,0170 1 Белорусский рубль 0,6978 1 Бразильский реал 0,3099 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1127 100 Вон Республики Корея 0,1438 1 Чешская крона 0,0780 100 Чилийских песо 0,2146 1 Китайский юань 0, 2659 1 Датская крона 0,2648 1 Грузинский лари 0,5397 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3046 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1977 1 Швейцарский франк 1,8639 1 Израильский шекель 0, 5473 1 Канадский доллар 1,3662 1 Кувейтский динар 5,6352 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4095 1 Мексиканское песо 0,0836 1 Молдавский лей 0,0968 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1995 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4287 1 Сингапурский доллар 1,2616 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3996 1 Турецкая лира 0,1745 1 Тайваньский доллар 0,0613 1 Таджикский сомони 0,1508 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0652 100 Японских йен 1,5068 1 Новозеландский доллар 1,2088 Золото (1 унция) 3105,0245 Серебро (1 унция) 41,3658 Платина (1 унция) 1793,5340 Палладий (1 унция) 3469,9465 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.11.2021)