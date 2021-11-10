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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9693, курс рубля повысился на 1,3% - до 0,0240 маната.
Финансы
10 ноября 2021 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9693, курс рубля повысился на 1,3% - до 0,0240 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9693

1 Российский рубль

0,0240

1 Австралийский доллар

1,2525

1 Аргентинское песо

0,0170

1 Белорусский рубль

0,6978

1 Бразильский реал

0,3099

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1127

100 Вон Республики Корея

0,1438

1 Чешская крона

0,0780

100 Чилийских песо

0,2146

1 Китайский юань

0, 2659

1 Датская крона

0,2648

1 Грузинский лари

0,5397

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3046

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1977

1 Швейцарский франк

1,8639

1 Израильский шекель

0, 5473

1 Канадский доллар

1,3662

1 Кувейтский динар

5,6352

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4095

1 Мексиканское песо

0,0836

1 Молдавский лей

0,0968

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1995

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4287

1 Сингапурский доллар

1,2616

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3996

1 Турецкая лира

0,1745

1 Тайваньский доллар

0,0613

1 Таджикский сомони

0,1508

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0652

100 Японских йен

1,5068

1 Новозеландский доллар

1,2088

Золото (1 унция)

3105,0245

Серебро (1 унция)

41,3658

Платина (1 унция)

1793,5340

Палладий (1 унция)

3469,9465
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.11.2021)

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