Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2020)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,12% - до 2,0116 маната, курс рубля повысился на 0,91%, составив 0,0222 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0116
|
1 Российский рубль
|
0.0222
|
1 Австралийский доллар
|
1.2381
|
1 Аргентинское песо
|
0.0214
|
1 Белорусский рубль
|
0.6603
|
1 Бразильский реал
|
0.3159
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1103
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1525
|
1 Чешская крона
|
0.0759
|
100 Чилийских песо
|
0.2248
|
1 Китайский юань
|
0.2573
|
1 Датская крона
|
0.2702
|
1 Грузинский лари
|
0.5105
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2418
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0121
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1973
|
1 Швейцарский франк
|
1.8635
|
1 Израильский шекель
|
0.5048
|
1 Канадский доллар
|
1.3073
|
1 Кувейтский динар
|
5.5565
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0203
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4128
|
1 Мексиканское песо
|
0.0835
|
1 Молдавский лей
|
0.0991
|
1 Египетский фунт
|
0.1086
|
1 Норвежская крона
|
0.1882
|
100 Узбекских сум
|
0.0164
|
1 Польский злотый
|
0.4482
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2631
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4223
|
1 Турецкая лира
|
0.2088
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0595
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0605
|
100 Японских йен
|
1.6199
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1620
|
Золото (1 унция)
|
3198.9750
|
Серебро (1 унция)
|
41.2038
|
Платина (1 унция)
|
1485.9785
|
Палладий (1 унция)
|
4234.2410