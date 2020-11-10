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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
10 ноября 2020 г. 10:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2020)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,12% - до 2,0116 маната, курс рубля повысился на 0,91%, составив 0,0222 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0116

1 Российский рубль

0.0222

1 Австралийский доллар

1.2381

1 Аргентинское песо

0.0214

1 Белорусский рубль

0.6603

1 Бразильский реал

0.3159

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1103

100 Вон Республики Корея

0.1525

1 Чешская крона

0.0759

100 Чилийских песо

0.2248

1 Китайский юань

0.2573

1 Датская крона

0.2702

1 Грузинский лари

0.5105

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0230

1 Британский фунт стерлингов

2.2418

100 Индонезийских рупий

0.0121

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1973

1 Швейцарский франк

1.8635

1 Израильский шекель

0.5048

1 Канадский доллар

1.3073

1 Кувейтский динар

5.5565

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0203

100 Ливанских фунтов

0.1119

1 Малазийский ринггит

0.4128

1 Мексиканское песо

0.0835

1 Молдавский лей

0.0991

1 Египетский фунт

0.1086

1 Норвежская крона

0.1882

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4482

1 Сингапурский доллар

1.2631

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4223

1 Турецкая лира

0.2088

1 Тайваньский доллар

0.0595

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0605

100 Японских йен

1.6199

1 Новозеландский доллар

1.1620

Золото (1 унция)

3198.9750

Серебро (1 унция)

41.2038

Платина (1 унция)

1485.9785

Палладий (1 унция)

4234.2410
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.11.2020)

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