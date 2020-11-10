Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.11.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,12% - до 2,0116 маната, курс рубля повысился на 0,91%, составив 0,0222 маната.