О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
10 августа 2023 г. 09:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02%, составив 1,8666 маната, курс рубля не изменился - 0,0176 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8666

1 Российский рубль

0,0176

1 Австралийский доллар

1,1115

1 Аргентинское песо

0,0060

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3466

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0896

100 Вон Республики Корея

0,1289

1 Чешская крона

0,0769

100 Чилийских песо

0,1973

1 Китайский юань

0,2357

1 Датская крона

0,2505

1 Грузинский лари

0,6492

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1612

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1593

1 Швейцарский франк

1,9385

1 Израильский шекель

0,4597

1 Канадский доллар

1,2668

1 Кувейтский динар

5,5255

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3717

1 Мексиканское песо

0,0996

1 Молдавский лей

0,0966

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1665

100 Узбекских сумов

0,0146

1 Польский злотый

0,4179

1 Сингапурский доллар

1,2612

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2737

1 Турецкая лира

0,0629

1 Тайваньский доллар

0,0535

1 Таджикский сомони

0,1558

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,1802

1 Новозеландский доллар

1,0298

Золото (1 унция)

3258,2030

Серебро (1 унция)

38,5177

Платина (1 унция)

1522,8685

Палладий (1 унция)

2107,4475
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.08.2023)

Другие новости из категории

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.08.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.08.2023)
10 августа 2023 г. 09:11
Страховые компании в 2023 году потеряли из-за стихийных бедствий свыше $50 млрд
Страховые компании в 2023 году потеряли из-за стихийных бедствий свыше $50 млрд
10 августа 2023 г. 06:38
Увеличилось число акционеров Международного банка Азербайджана
Увеличилось число акционеров "Международного банка Азербайджана"
9 августа 2023 г. 17:21
Bank of Baku в 2024 году погасит долгосрочный кредит Центробанка
Bank of Baku в 2024 году погасит долгосрочный кредит Центробанка
9 августа 2023 г. 15:53
Moody's: Из-за быстрорастущего кредитного портфеля и бизнес-модели Bank of Baku риск активов остается повышенным
Moody's: Из-за быстрорастущего кредитного портфеля и бизнес-модели Bank of Baku риск активов остается повышенным
9 августа 2023 г. 14:15
В Нахчыване кредитные вложения выросли на 30%
В Нахчыване кредитные вложения выросли на 30%
9 августа 2023 г. 12:48
Банк России 15 августа запустит пилотный проект с цифровым рублем
Банк России 15 августа запустит пилотный проект с цифровым рублем
9 августа 2023 г. 12:46
Количество банковских счетов в Нахчыване выросло на 22%
Количество банковских счетов в Нахчыване выросло на 22%
9 августа 2023 г. 12:40
Объем депозитов в банках Нахчывана увеличился на 20%
Объем депозитов в банках Нахчывана увеличился на 20%
9 августа 2023 г. 12:27
Дочерняя компания PAŞA Bank в Турции увеличила чистую прибыль на 33%
Дочерняя компания PAŞA Bank в Турции увеличила чистую прибыль на 33%
9 августа 2023 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi