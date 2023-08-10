Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02%, составив 1,8666 маната, курс рубля не изменился - 0,0176 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8666
|
1 Российский рубль
|
0,0176
|
1 Австралийский доллар
|
1,1115
|
1 Аргентинское песо
|
0,0060
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3466
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0896
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1289
|
1 Чешская крона
|
0,0769
|
100 Чилийских песо
|
0,1973
|
1 Китайский юань
|
0,2357
|
1 Датская крона
|
0,2505
|
1 Грузинский лари
|
0,6492
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1612
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1593
|
1 Швейцарский франк
|
1,9385
|
1 Израильский шекель
|
0,4597
|
1 Канадский доллар
|
1,2668
|
1 Кувейтский динар
|
5,5255
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3717
|
1 Мексиканское песо
|
0,0996
|
1 Молдавский лей
|
0,0966
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1665
|
100 Узбекских сумов
|
0,0146
|
1 Польский злотый
|
0,4179
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2612
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2737
|
1 Турецкая лира
|
0,0629
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0535
|
1 Таджикский сомони
|
0,1558
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,1802
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0298
|
Золото (1 унция)
|
3258,2030
|
Серебро (1 унция)
|
38,5177
|
Платина (1 унция)
|
1522,8685
|
Палладий (1 унция)
|
2107,4475