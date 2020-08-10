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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2020) 09-34
Финансы
10 августа 2020 г. 12:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% и составил 2,0046 маната, курс российского рубля не изменился - 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0046

1 Российский рубль

0.0232

1 Австралийский доллар

1.2176

1 Аргентинское песо

0.0234

1 Белорусский рубль

0.6939

1 Бразильский реал

0.3126

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.0965

100 Вон Республики Корея

0.1433

1 Чешская крона

0.0762

100 Чилийских песо

0.2158

1 Китайский юань

0.2440

1 Датская крона

0.2691

1 Грузинский лари

0.5531

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0227

1 Британский фунт стерлингов

2.2216

100 Индонезийских рупий

0.0116

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1944

1 Швейцарский франк

1.8615

1 Израильский шекель

0.4981

1 Канадский доллар

1.2708

1 Кувейтский динар

5.5633

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0219

100 Ливанских фунтов

0.1123

1 Малазийский ринггит

0.4054

1 Мексиканское песо

0.0760

1 Молдавский лей

0.1028

1 Египетский фунт

0.1064

1 Норвежская крона

0.1881

100 Узбекских сум

0.0166

1 Польский злотый

0.4541

1 Сингапурский доллар

1.2385

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.3986

1 Турецкая лира

0.2329

1 Тайваньский доллар

0.0578

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0616

100 Японских йен

1.6073

1 Новозеландский доллар

1.1233

Золото (1 унция)

3450.2860

Серебро (1 унция)

47.7173

Платина (1 унция)

1659.9310

Палладий (1 унция)

3702.3110
 
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.08.2020)

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