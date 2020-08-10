Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2020)

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% и составил 2,0046 маната, курс российского рубля не изменился - 0,0232 маната.