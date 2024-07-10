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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
10 июля 2024 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,09% - до 1,8395 маната, курс рубля остался неизменным на уровне 0,0194 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8395

1 Российский рубль

0,0194

1 Австралийский доллар

1,1469

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3136

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0937

100 Вон Республики Корея

0,1228

1 Чешская крона

0,0728

100 Чилийских песо

0,1824

1 Китайский юань

0,2337

1 Датская крона

0,2466

1 Грузинский лари

0,6182

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1752

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1611

1 Швейцарский франк

1,8947

1 Израильский шекель

0,4624

1 Канадский доллар

1,2471

1 Кувейтский динар

5,5544

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0198

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3613

1 Мексиканское песо

0,0951

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,0354

1 Норвежская крона

0,1603

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4322

1 Сингапурский доллар

1,2595

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2450

1 Турецкая лира

0,0516

1 Тайваньский доллар

0,0522

1 Таджикский сомони

0,1571

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0418

100 Японских йен

1,0531

1 Новозеландский доллар

1,0357

Золото (1 унция)

4025,2090

Серебро (1 унция)

52,3535

Платина (1 унция)

1676,7270

Палладиум (1 унция)

1668,2355
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.07.2024)

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