Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,09% - до 1,8395 маната, курс рубля остался неизменным на уровне 0,0194 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8395
|
1 Российский рубль
|
0,0194
|
1 Австралийский доллар
|
1,1469
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3136
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0937
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1228
|
1 Чешская крона
|
0,0728
|
100 Чилийских песо
|
0,1824
|
1 Китайский юань
|
0,2337
|
1 Датская крона
|
0,2466
|
1 Грузинский лари
|
0,6182
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1752
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0105
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1611
|
1 Швейцарский франк
|
1,8947
|
1 Израильский шекель
|
0,4624
|
1 Канадский доллар
|
1,2471
|
1 Кувейтский динар
|
5,5544
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0198
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3613
|
1 Мексиканское песо
|
0,0951
|
1 Молдавский лей
|
0,0958
|
1 Египетский фунт
|
0,0354
|
1 Норвежская крона
|
0,1603
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4322
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2595
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2450
|
1 Турецкая лира
|
0,0516
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0522
|
1 Таджикский сомони
|
0,1571
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0418
|
100 Японских йен
|
1,0531
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0357
|
Золото (1 унция)
|
4025,2090
|
Серебро (1 унция)
|
52,3535
|
Платина (1 унция)
|
1676,7270
|
Палладиум (1 унция)
|
1668,2355