Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,09% - до 1,8395 маната, курс рубля остался неизменным на уровне 0,0194 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8395 1 Российский рубль 0,0194 1 Австралийский доллар 1,1469 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3136 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0937 100 Вон Республики Корея 0,1228 1 Чешская крона 0,0728 100 Чилийских песо 0,1824 1 Китайский юань 0,2337 1 Датская крона 0,2466 1 Грузинский лари 0,6182 1 Гонконгский доллар 0,2176 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1752 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1611 1 Швейцарский франк 1,8947 1 Израильский шекель 0,4624 1 Канадский доллар 1,2471 1 Кувейтский динар 5,5544 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0198 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3613 1 Мексиканское песо 0,0951 1 Молдавский лей 0,0958 1 Египетский фунт 0,0354 1 Норвежская крона 0,1603 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4322 1 Сингапурский доллар 1,2595 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2450 1 Турецкая лира 0,0516 1 Тайваньский доллар 0,0522 1 Таджикский сомони 0,1571 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0418 100 Японских йен 1,0531 1 Новозеландский доллар 1,0357 Золото (1 унция) 4025,2090 Серебро (1 унция) 52,3535 Платина (1 унция) 1676,7270 Палладиум (1 унция) 1668,2355 Подпишитесь на наш Telegram канал