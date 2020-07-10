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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2020) Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2020)
Финансы
10 июля 2020 г. 09:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 3,03% - до 1,963 маната, курс рубля вырос остался стабильным - 0,0240 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9163

1 Российский рубль

0.0240

1 Австралийский доллар

1.1792

1 Аргентинское песо

0.0240

1 Белорусский рубль

0.6997

1 Бразильский реал

0.3181

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1007

100 Вон Республики Корея

0.1413

1 Чешская крона

0.0718

100 Чилийских песо

0.2157

1 Китайский юань

0.2427

1 Датская крона

0.2573

1 Грузинский лари

0.5542

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0226

1 Британский фунт стерлингов

2.1395

100 Индонезийских рупий

0.0118

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1836

1 Швейцарский франк

1.8053

1 Израильский шекель

0.4924

1 Канадский доллар

1.2493

1 Кувейтский динар

5.5245

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0217

100 Ливанских фунтов

0.1120

1 Малазийский ринггит

0.3983

1 Мексиканское песо

0.0747

1 Молдавский лей

0.0992

1 Египетский фунт

0.1063

1 Норвежская крона

0.1788

100 Узбекских сум

0.0167

1 Польский злотый

0.4284

1 Сингапурский доллар

1.2196

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.3472

1 Турецкая лира

0.2477

1 Тайваньский доллар

0.0576

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0631

100 Японских йен

1.5895

1 Новозеландский доллар

1.1139

Золото (1 унция)

3062.5925

Серебро (1 унция)

31.6464

Платина (1 унция)

1418.7520

Палладий (1 унция)

3307.0270
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.07.2020)

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