Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 3,03% - до 1,963 маната, курс рубля вырос остался стабильным - 0,0240 маната.