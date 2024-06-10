Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,3% - до 1,8283 маната, курс рубля упал на 0,5% и составил 0,0190 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8283 1 Российский рубль 0,0190 1 Австралийский доллар 1,1204 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3181 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0901 100 Вон Республики Корея 0,1234 1 Чешская крона 0,0742 100 Чилийских песо 0,1851 1 Китайский юань 0,2346 1 Датская крона 0,2451 1 Грузинский лари 0,6018 1 Гонконгский доллар 0,2176 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1618 100 Индонезийских рупий 0,0104 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1610 1 Швейцарский франк 1,8943 1 Израильский шекель 0,4528 1 Канадский доллар 1,2349 1 Кувейтский динар 5,5410 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3603 1 Мексиканское песо 0,0926 1 Молдавский лей 0,0968 1 Египетский фунт 0,0358 1 Норвежская крона 0,1583 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4236 1 Сингапурский доллар 1,2558 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2552 1 Турецкая лира 0,0523 1 Тайваньский доллар 0,0527 1 Таджикский сомони 0,1572 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0423 100 Японских йен 1,0819 1 Новозеландский доллар 1,0383 Золото (1 унция) 3902,2055 Серебро (1 унция) 50,2265 Платина (1 унция) 1654,6355 Палладиум (1 унция) 1579,8610 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.06.2024)