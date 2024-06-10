Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,3% - до 1,8283 маната, курс рубля упал на 0,5% и составил 0,0190 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8283
|
1 Российский рубль
|
0,0190
|
1 Австралийский доллар
|
1,1204
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3181
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0901
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1234
|
1 Чешская крона
|
0,0742
|
100 Чилийских песо
|
0,1851
|
1 Китайский юань
|
0,2346
|
1 Датская крона
|
0,2451
|
1 Грузинский лари
|
0,6018
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1618
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0104
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1610
|
1 Швейцарский франк
|
1,8943
|
1 Израильский шекель
|
0,4528
|
1 Канадский доллар
|
1,2349
|
1 Кувейтский динар
|
5,5410
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3603
|
1 Мексиканское песо
|
0,0926
|
1 Молдавский лей
|
0,0968
|
1 Египетский фунт
|
0,0358
|
1 Норвежская крона
|
0,1583
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4236
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2558
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2552
|
1 Турецкая лира
|
0,0523
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0527
|
1 Таджикский сомони
|
0,1572
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0423
|
100 Японских йен
|
1,0819
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0383
|
Золото (1 унция)
|
3902,2055
|
Серебро (1 унция)
|
50,2265
|
Платина (1 унция)
|
1654,6355
|
Палладиум (1 унция)
|
1579,8610