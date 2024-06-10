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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
10 июня 2024 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,3% - до 1,8283 маната, курс рубля упал на 0,5% и составил 0,0190 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8283

1 Российский рубль

0,0190

1 Австралийский доллар

1,1204

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3181

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0901

100 Вон Республики Корея

0,1234

1 Чешская крона

0,0742

100 Чилийских песо

0,1851

1 Китайский юань

0,2346

1 Датская крона

0,2451

1 Грузинский лари

0,6018

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1618

100 Индонезийских рупий

0,0104

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1610

1 Швейцарский франк

1,8943

1 Израильский шекель

0,4528

1 Канадский доллар

1,2349

1 Кувейтский динар

5,5410

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3603

1 Мексиканское песо

0,0926

1 Молдавский лей

0,0968

1 Египетский фунт

0,0358

1 Норвежская крона

0,1583

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4236

1 Сингапурский доллар

1,2558

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2552

1 Турецкая лира

0,0523

1 Тайваньский доллар

0,0527

1 Таджикский сомони

0,1572

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0423

100 Японских йен

1,0819

1 Новозеландский доллар

1,0383

Золото (1 унция)

3902,2055

Серебро (1 унция)

50,2265

Платина (1 унция)

1654,6355

Палладиум (1 унция)

1579,8610
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.06.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.06.2024)

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