Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,87%, до 1,8075, курс рубля повысился на 3,15 %, до 0,0294 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8075 1 Российский рубль 0,0294 1 Австралийский доллар 1,2070 1 Аргентинское песо 0,0140 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3465 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1099 100 Вон Республики Корея 0,1341 1 Чешская крона 0,0732 100 Чилийских песо 0,2061 1 Китайский юань 0,2541 1 Датская крона 0,2430 1 Грузинский лари 0,5769 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0218 1 Британский фунт стерлингов 2,1245 100 Индонезийских рупий 0,0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1717 1 Швейцарский франк 1,7357 1 Израильский шекель 0,5043 1 Канадский доллар 1,3385 1 Кувейтский динар 5,5453 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0209 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,3863 1 Мексиканское песо 0,0865 1 Молдавский лей 0,0895 1 Египетский фунт 0,0909 1 Норвежская крона 0,1776 100 Узбекских сум 0,0154 1 Польский злотый 0,3924 1 Сингапурский доллар 1,2303 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2888 1 Турецкая лира 0,0987 1 Тайваньский доллар 0,0575 1 Таджикский сомони 0,1445 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0577 100 Японских йен 1,2672 1 Новозеландский доллар 1,0877 Золото (1 унция) 3134,3580 Серебро (1 унция) 36,7849 Платина (1 унция) 1651,1760 Палладий (1 унция) 3290,4350 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.06.2022)