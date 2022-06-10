Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,87%, до 1,8075, курс рубля повысился на 3,15 %, до 0,0294 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8075
|
1 Российский рубль
|
0,0294
|
1 Австралийский доллар
|
1,2070
|
1 Аргентинское песо
|
0,0140
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3465
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1099
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1341
|
1 Чешская крона
|
0,0732
|
100 Чилийских песо
|
0,2061
|
1 Китайский юань
|
0,2541
|
1 Датская крона
|
0,2430
|
1 Грузинский лари
|
0,5769
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0218
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1245
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1717
|
1 Швейцарский франк
|
1,7357
|
1 Израильский шекель
|
0,5043
|
1 Канадский доллар
|
1,3385
|
1 Кувейтский динар
|
5,5453
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0209
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3863
|
1 Мексиканское песо
|
0,0865
|
1 Молдавский лей
|
0,0895
|
1 Египетский фунт
|
0,0909
|
1 Норвежская крона
|
0,1776
|
100 Узбекских сум
|
0,0154
|
1 Польский злотый
|
0,3924
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2303
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2888
|
1 Турецкая лира
|
0,0987
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0575
|
1 Таджикский сомони
|
0,1445
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0577
|
100 Японских йен
|
1,2672
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0877
|
Золото (1 унция)
|
3134,3580
|
Серебро (1 унция)
|
36,7849
|
Платина (1 унция)
|
1651,1760
|
Палладий (1 унция)
|
3290,4350