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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
10 июня 2022 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,87%, до 1,8075, курс рубля повысился на 3,15 %, до 0,0294 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8075

1 Российский рубль

0,0294

1 Австралийский доллар

1,2070

1 Аргентинское песо

0,0140

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3465

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1099

100 Вон Республики Корея

0,1341

1 Чешская крона

0,0732

100 Чилийских песо

0,2061

1 Китайский юань

0,2541

1 Датская крона

0,2430

1 Грузинский лари

0,5769

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0218

1 Британский фунт стерлингов

2,1245

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1717

1 Швейцарский франк

1,7357

1 Израильский шекель

0,5043

1 Канадский доллар

1,3385

1 Кувейтский динар

5,5453

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0209

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3863

1 Мексиканское песо

0,0865

1 Молдавский лей

0,0895

1 Египетский фунт

0,0909

1 Норвежская крона

0,1776

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3924

1 Сингапурский доллар

1,2303

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2888

1 Турецкая лира

0,0987

1 Тайваньский доллар

0,0575

1 Таджикский сомони

0,1445

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0577

100 Японских йен

1,2672

1 Новозеландский доллар

1,0877

Золото (1 унция)

3134,3580

Серебро (1 унция)

36,7849

Платина (1 унция)

1651,1760

Палладий (1 унция)

3290,4350
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.06.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.06.2022)

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