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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
10 июня 2021 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,12% - до 2,0681, курс рубля упал на 0,42% - 0,0235 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0681

1 Российский рубль

0,0235

1 Австралийский доллар

1,3143

1 Аргентинское песо

0,0179

1 Белорусский рубль

0,6802

1 Бразильский реал

0,3358

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1238

100 Вон Республики Корея

0,1525

1 Чешская крона

0,0814

100 Чилийских песо

0,2362

1 Китайский юань

0,2662

1 Датская крона

0,2781

1 Грузинский лари

0,5403

1 Гонконгский доллар

0,2191

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3984

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2056

1 Швейцарский франк

1,8972

1 Израильский шекель

0,5243

1 Канадский доллар

1,4030

1 Кувейтский динар

5,6528

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4128

1 Мексиканское песо

0,0862

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,2052

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4623

1 Сингапурский доллар

1,2835

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4546

1 Турецкая лира

0,1979

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0627

100 Японских йен

1,5514

1 Новозеландский доллар

1,2207

Золото (1 унция)

3205,3840

Серебро (1 унция)

47,0882

Платина (1 унция)

1948,7780

Палладий (1 унция)

4727,0200
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.05.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.06.2021)

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