Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,12% - до 2,0681, курс рубля упал на 0,42% - 0,0235 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0681 1 Российский рубль 0,0235 1 Австралийский доллар 1,3143 1 Аргентинское песо 0,0179 1 Белорусский рубль 0,6802 1 Бразильский реал 0,3358 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1238 100 Вон Республики Корея 0,1525 1 Чешская крона 0,0814 100 Чилийских песо 0,2362 1 Китайский юань 0,2662 1 Датская крона 0,2781 1 Грузинский лари 0,5403 1 Гонконгский доллар 0,2191 1 Индийская рупия 0,0233 1 Британский фунт стерлингов 2,3984 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,2056 1 Швейцарский франк 1,8972 1 Израильский шекель 0,5243 1 Канадский доллар 1,4030 1 Кувейтский динар 5,6528 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4128 1 Мексиканское песо 0,0862 1 Молдавский лей 0,0960 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,2052 100 Узбекских сум 0,0161 1 Польский злотый 0,4623 1 Сингапурский доллар 1,2835 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4546 1 Турецкая лира 0,1979 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0627 100 Японских йен 1,5514 1 Новозеландский доллар 1,2207 Золото (1 унция) 3205,3840 Серебро (1 унция) 47,0882 Платина (1 унция) 1948,7780 Палладий (1 унция) 4727,0200 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.05.2021)