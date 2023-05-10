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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
10 мая 2023 г. 09:45
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,65%, составив 1,8652 маната, курс рубля упал на 0,46% - до 0,0218 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8652

1 Российский рубль

0,0218

1 Австралийский доллар

1,1506

1 Аргентинское песо

0,0075

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3410

1 Дирхам ОАЭ

0,4630

1 Южноафриканский рэнд

0,0913

100 Вон Республики Корея

0,1284

1 Чешская крона

0,0797

100 Чилийских песо

0,2154

1 Китайский юань

0,2454

1 Датская крона

0,2505

1 Грузинский лари

0,6805

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1458

100 Индонезийских рупий

0,0115

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1669

1 Швейцарский франк

1,9104

1 Израильский шекель

0,4647

1 Канадский доллар

1,2703

1 Кувейтский динар

5,5459

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3817

1 Мексиканское песо

0,0957

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,0549

1 Норвежская крона

0,1609

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4096

1 Сингапурский доллар

1,2813

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2937

1 Турецкая лира

0,0871

1 Тайваньский доллар

0,0554

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,2572

1 Новозеландский доллар

1,0783

Золото (1 унция)

3452,9720

Серебро (1 унция)

43,4959

Платина (1 унция)

1893,8935

Палладий (1 унция)

2668,6770
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.05.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.05.2023)

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