Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,65%, составив 1,8652 маната, курс рубля упал на 0,46% - до 0,0218 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8652
|
1 Российский рубль
|
0,0218
|
1 Австралийский доллар
|
1,1506
|
1 Аргентинское песо
|
0,0075
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3410
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4630
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0913
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1284
|
1 Чешская крона
|
0,0797
|
100 Чилийских песо
|
0,2154
|
1 Китайский юань
|
0,2454
|
1 Датская крона
|
0,2505
|
1 Грузинский лари
|
0,6805
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1458
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0115
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1669
|
1 Швейцарский франк
|
1,9104
|
1 Израильский шекель
|
0,4647
|
1 Канадский доллар
|
1,2703
|
1 Кувейтский динар
|
5,5459
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3817
|
1 Мексиканское песо
|
0,0957
|
1 Молдавский лей
|
0,0954
|
1 Египетский фунт
|
0,0549
|
1 Норвежская крона
|
0,1609
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,4096
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2813
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2937
|
1 Турецкая лира
|
0,0871
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0554
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,2572
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0783
|
Золото (1 унция)
|
3452,9720
|
Серебро (1 унция)
|
43,4959
|
Платина (1 унция)
|
1893,8935
|
Палладий (1 унция)
|
2668,6770