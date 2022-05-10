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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
10 мая 2022 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,7982, курс рубля понизился на 6,5% - до 0,0244 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7982

1 Российский рубль

0,0244

1 Австралийский доллар

1,1850

1 Аргентинское песо

0,0146

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3294

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1055

100 Вон Республики Корея

0,1334

1 Чешская крона

0,0718

100 Чилийских песо

0,1957

1 Китайский юань

0, 2536

1 Датская крона

0,2417

1 Грузинский лари

0,5618

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0220

1 Британский фунт стерлингов

2,1026

100 Индонезийских рупий

0, 0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1689

1 Швейцарский франк

1,7144

1 Израильский шекель

0,4963

1 Канадский доллар

1,3079

1 Кувейтский динар

5,5414

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0205

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3881

1 Мексиканское песо

0,0835

1 Молдавский лей

0,0907

1 Египетский фунт

0,0919

1 Норвежская крона

0,1761

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3831

1 Сингапурский доллар

1,2244

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2736

1 Турецкая лира

0,1125

1 Тайваньский доллар

0,0572

1 Таджикский сомони

0,1360

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0562

100 Японских йен

1,3033

1 Новозеландский доллар

1,0767

Золото (1 унция)

3168,2220

Серебро (1 унция)

37,5006

Платина (1 унция)

1640,7125

Палладий (1 унция)

3654,3030
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.05.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.05.2022)

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