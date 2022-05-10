Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,7982, курс рубля понизился на 6,5% - до 0,0244 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7982 1 Российский рубль 0,0244 1 Австралийский доллар 1,1850 1 Аргентинское песо 0,0146 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3294 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1055 100 Вон Республики Корея 0,1334 1 Чешская крона 0,0718 100 Чилийских песо 0,1957 1 Китайский юань 0, 2536 1 Датская крона 0,2417 1 Грузинский лари 0,5618 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0220 1 Британский фунт стерлингов 2,1026 100 Индонезийских рупий 0, 0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1689 1 Швейцарский франк 1,7144 1 Израильский шекель 0,4963 1 Канадский доллар 1,3079 1 Кувейтский динар 5,5414 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0205 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,3881 1 Мексиканское песо 0,0835 1 Молдавский лей 0,0907 1 Египетский фунт 0,0919 1 Норвежская крона 0,1761 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3831 1 Сингапурский доллар 1,2244 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2736 1 Турецкая лира 0,1125 1 Тайваньский доллар 0,0572 1 Таджикский сомони 0,1360 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0562 100 Японских йен 1,3033 1 Новозеландский доллар 1,0767 Золото (1 унция) 3168,2220 Серебро (1 унция) 37,5006 Платина (1 унция) 1640,7125 Палладий (1 унция) 3654,3030 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.05.2022)