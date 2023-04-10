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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
10 апреля 2023 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.04.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 2,14%, составив 1,8159 маната, курс рубля вырос на 0,48% - до 0,0209 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8159

1 Российский рубль

0,0209

1 Австралийский доллар

1,1311

1 Аргентинское песо

0,0080

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3362

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0930

100 Вон Республики Корея

0,1288

1 Чешская крона

0,0793

100 Чилийских песо

0,2077

1 Китайский юань

0,2472

1 Датская крона

0,2486

1 Грузинский лари

0,6729

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1083

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1621

1 Швейцарский франк

1,8754

1 Израильский шекель

0,4710

1 Канадский доллар

1,2574

1 Кувейтский динар

5,5414

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0112

1 Малазийский ринггит

0,3856

1 Мексиканское песо

0,0938

1 Молдавский лей

0,0930

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1617

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,3955

1 Сингапурский доллар

1,2772

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2918

1 Турецкая лира

0,0883

1 Тайваньский доллар

0,0558

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,2809

1 Новозеландский доллар

1,0585

Золото (1 унция)

3385,8390

Серебро (1 унция)

42,0793

Платина (1 унция)

1710,4720

Палладий (1 унция)

2487,6270
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.04.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.04.2023)

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