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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,41%, составив 1,8011 маната, курс рубля на 0,45% - до 0,0224 маната.
Финансы
10 марта 2023 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,41%, составив 1,8011 маната, курс рубля на 0,45% - до 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8011

1 Российский рубль

0,0224

1 Австралийский доллар

1,1221

1 Аргентинское песо

0,0085

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3291

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0918

100 Вон Республики Корея

0,1280

1 Чешская крона

0,0761

100 Чилийских песо

0,2136

1 Китайский юань

0,2441

1 Датская крона

0,2420

1 Грузинский лари

0,6561

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,0279

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1584

1 Швейцарский франк

1,8296

1 Израильский шекель

0,4714

1 Канадский доллар

1,2288

1 Кувейтский динар

5,5296

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3763

1 Мексиканское песо

0,0926

1 Молдавский лей

0,0906

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1593

100 Узбекских сум

0,0149

1 Польский злотый

0,3842

1 Сингапурский доллар

1,2547

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2539

1 Турецкая лира

0,0898

1 Тайваньский доллар

0,0550

1 Таджикский сомони

0,1574

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2451

1 Новозеландский доллар

1,0386

Золото (1 унция)

3111,1020

Серебро (1 унция)

33,9263

Платина (1 унция)

1594,3280

Палладий (1 унция)

2364,1220
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.03.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.03.2023)

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