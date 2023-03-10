Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,41%, составив 1,8011 маната, курс рубля на 0,45% - до 0,0224 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8011
|
1 Российский рубль
|
0,0224
|
1 Австралийский доллар
|
1,1221
|
1 Аргентинское песо
|
0,0085
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3291
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0918
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1280
|
1 Чешская крона
|
0,0761
|
100 Чилийских песо
|
0,2136
|
1 Китайский юань
|
0,2441
|
1 Датская крона
|
0,2420
|
1 Грузинский лари
|
0,6561
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0279
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1584
|
1 Швейцарский франк
|
1,8296
|
1 Израильский шекель
|
0,4714
|
1 Канадский доллар
|
1,2288
|
1 Кувейтский динар
|
5,5296
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3763
|
1 Мексиканское песо
|
0,0926
|
1 Молдавский лей
|
0,0906
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1593
|
100 Узбекских сум
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,3842
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2547
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2539
|
1 Турецкая лира
|
0,0898
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0550
|
1 Таджикский сомони
|
0,1574
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2451
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0386
|
Золото (1 унция)
|
3111,1020
|
Серебро (1 унция)
|
33,9263
|
Платина (1 унция)
|
1594,3280
|
Палладий (1 унция)
|
2364,1220