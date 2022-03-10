Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,27 %, до 1,8793, курс рубля - на 5,34%, до 0,0124 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8793
|
1 Российский рубль
|
0,0124
|
1 Австралийский доллар
|
1,2445
|
1 Аргентинское песо
|
0,0156
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3392
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1128
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1382
|
1 Чешская крона
|
0,0744
|
100 Чилийских песо
|
0,2113
|
1 Китайский юань
|
0,2690
|
1 Датская крона
|
0,2525
|
1 Грузинский лари
|
0,5033
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0223
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2392
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1751
|
1 Швейцарский франк
|
1,8320
|
1 Израильский шекель
|
0,5217
|
1 Канадский доллар
|
1,3271
|
1 Кувейтский динар
|
5,5983
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0033
|
1 Киргизский сом
|
0,0174
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4062
|
1 Мексиканское песо
|
0,0813
|
1 Молдавский лей
|
0,0921
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1905
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3932
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2519
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3517
|
1 Турецкая лира
|
0,1158
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0600
|
1 Таджикский сомони
|
0,1507
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0563
|
100 Японских йен
|
1,4636
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1615
|
Золото (1 унция)
|
3361,9965
|
Серебро (1 унция)
|
43,4823
|
Платина (1 унция)
|
1936,1275
|
Палладий (1 унция)
|
5004,2985