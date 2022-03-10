Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,27 %, до 1,8793, курс рубля - на 5,34%, до 0,0124 маната. Валюта

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,27 %, до 1,8793, курс рубля - на 5,34%, до 0,0124 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8793 1 Российский рубль 0,0124 1 Австралийский доллар 1,2445 1 Аргентинское песо 0,0156 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3392 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1128 100 Вон Республики Корея 0,1382 1 Чешская крона 0,0744 100 Чилийских песо 0,2113 1 Китайский юань 0,2690 1 Датская крона 0,2525 1 Грузинский лари 0,5033 1 Гонконгский доллар 0,2174 1 Индийская рупия 0,0223 1 Британский фунт стерлингов 2,2392 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1751 1 Швейцарский франк 1,8320 1 Израильский шекель 0,5217 1 Канадский доллар 1,3271 1 Кувейтский динар 5,5983 1 Казахстанский тенге 0,0033 1 Киргизский сом 0,0174 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4062 1 Мексиканское песо 0,0813 1 Молдавский лей 0,0921 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1905 100 Узбекских сум 0,0156 1 Польский злотый 0,3932 1 Сингапурский доллар 1,2519 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3517 1 Турецкая лира 0,1158 1 Тайваньский доллар 0,0600 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0563 100 Японских йен 1,4636 1 Новозеландский доллар 1,1615 Золото (1 унция) 3361,9965 Серебро (1 унция) 43,4823 Платина (1 унция) 1936,1275 Палладий (1 унция) 5004,2985 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.03.2022)