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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,27 %, до 1,8793, курс рубля - на 5,34%, до 0,0124 маната. Валюта
Финансы
10 марта 2022 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,27 %, до 1,8793, курс рубля - на 5,34%, до 0,0124 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8793

1 Российский рубль

0,0124

1 Австралийский доллар

1,2445

1 Аргентинское песо

0,0156

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3392

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1128

100 Вон Республики Корея

0,1382

1 Чешская крона

0,0744

100 Чилийских песо

0,2113

1 Китайский юань

0,2690

1 Датская крона

0,2525

1 Грузинский лари

0,5033

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0223

1 Британский фунт стерлингов

2,2392

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1751

1 Швейцарский франк

1,8320

1 Израильский шекель

0,5217

1 Канадский доллар

1,3271

1 Кувейтский динар

5,5983

1 Казахстанский тенге

0,0033

1 Киргизский сом

0,0174

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4062

1 Мексиканское песо

0,0813

1 Молдавский лей

0,0921

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1905

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3932

1 Сингапурский доллар

1,2519

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3517

1 Турецкая лира

0,1158

1 Тайваньский доллар

0,0600

1 Таджикский сомони

0,1507

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0563

100 Японских йен

1,4636

1 Новозеландский доллар

1,1615

Золото (1 унция)

3361,9965

Серебро (1 унция)

43,4823

Платина (1 унция)

1936,1275

Палладий (1 унция)

5004,2985
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.03.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.03.2022)

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