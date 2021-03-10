Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,20% - до 2,0198 маната, курс рубля – на 0,88% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0198
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,3065
|
1 Аргентинское песо
|
0,0188
|
1 Белорусский рубль
|
0,6528
|
1 Бразильский реал
|
0,2928
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1109
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1488
|
1 Чешская крона
|
0,0770
|
100 Чилийских песо
|
0,2313
|
1 Китайский юань
|
0,2611
|
1 Датская крона
|
0,2716
|
1 Грузинский лари
|
0,5118
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2190
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3575
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1995
|
1 Швейцарский франк
|
1,8284
|
1 Израильский шекель
|
0,5109
|
1 Канадский доллар
|
1,3421
|
1 Кувейтский динар
|
5,6154
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4117
|
1 Мексиканское песо
|
0,0800
|
1 Молдавский лей
|
0,0968
|
1 Египетский фунт
|
0,1081
|
1 Норвежская крона
|
0,2001
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4417
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2618
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4268
|
1 Турецкая лира
|
0,2229
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0600
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0613
|
100 Японских йен
|
1,5621
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2151
|
Золото (1 унция)
|
2913,0520
|
Серебро (1 унция)
|
43,8620
|
Платина (1 унция)
|
1975,6890
|
Палладий (1 унция)
|
3920,0810