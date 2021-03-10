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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2021) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,20%
Финансы
10 марта 2021 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,20% - до 2,0198 маната, курс рубля – на 0,88% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0198

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,3065

1 Аргентинское песо

0,0188

1 Белорусский рубль

0,6528

1 Бразильский реал

0,2928

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1109

100 Вон Республики Корея

0,1488

1 Чешская крона

0,0770

100 Чилийских песо

0,2313

1 Китайский юань

0,2611

1 Датская крона

0,2716

1 Грузинский лари

0,5118

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3575

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1995

1 Швейцарский франк

1,8284

1 Израильский шекель

0,5109

1 Канадский доллар

1,3421

1 Кувейтский динар

5,6154

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4117

1 Мексиканское песо

0,0800

1 Молдавский лей

0,0968

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,2001

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4417

1 Сингапурский доллар

1,2618

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4268

1 Турецкая лира

0,2229

1 Тайваньский доллар

0,0600

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0613

100 Японских йен

1,5621

1 Новозеландский доллар

1,2151

Золото (1 унция)

2913,0520

Серебро (1 унция)

43,8620

Платина (1 унция)

1975,6890

Палладий (1 унция)

3920,0810
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.03.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.03.2021)

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