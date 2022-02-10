Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 1,9423, курс рубля не изменился - 0,0227 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9423
|
1 Российский рубль
|
0,0227
|
1 Австралийский доллар
|
1,2195
|
1 Аргентинское песо
|
0,0161
|
1 Белорусский рубль
|
0,6640
|
1 Бразильский реал
|
0,3248
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1116
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1421
|
1 Чешская крона
|
0,0798
|
100 Чилийских песо
|
0,2091
|
1 Китайский юань
|
0,2674
|
1 Датская крона
|
0,2610
|
1 Грузинский лари
|
0,5799
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3000
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1865
|
1 Швейцарский франк
|
1,8393
|
1 Израильский шекель
|
0,5393
|
1 Канадский доллар
|
1,3414
|
1 Кувейтский динар
|
5,6232
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4063
|
1 Мексиканское песо
|
0,0829
|
1 Молдавский лей
|
0,0950
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,1926
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4322
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2660
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3868
|
1 Турецкая лира
|
0,1255
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1512
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0609
|
100 Японских йен
|
1,4703
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1357
|
Золото (1 унция)
|
3118,0975
|
Серебро (1 унция)
|
39,5837
|
Платина (1 унция)
|
1760,4860
|
Палладий (1 унция)
|
3885,6730