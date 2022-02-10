Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 1,9423, курс рубля не изменился - 0,0227 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9423 1 Российский рубль 0,0227 1 Австралийский доллар 1,2195 1 Аргентинское песо 0,0161 1 Белорусский рубль 0,6640 1 Бразильский реал 0,3248 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1116 100 Вон Республики Корея 0,1421 1 Чешская крона 0,0798 100 Чилийских песо 0,2091 1 Китайский юань 0,2674 1 Датская крона 0,2610 1 Грузинский лари 0,5799 1 Гонконгский доллар 0,2181 1 Индийская рупия 0,0227 1 Британский фунт стерлингов 2,3000 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1865 1 Швейцарский франк 1,8393 1 Израильский шекель 0,5393 1 Канадский доллар 1,3414 1 Кувейтский динар 5,6232 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4063 1 Мексиканское песо 0,0829 1 Молдавский лей 0,0950 1 Египетский фунт 0,1080 1 Норвежская крона 0,1926 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4322 1 Сингапурский доллар 1,2660 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3868 1 Турецкая лира 0,1255 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1512 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0609 100 Японских йен 1,4703 1 Новозеландский доллар 1,1357 Золото (1 унция) 3118,0975 Серебро (1 унция) 39,5837 Платина (1 унция) 1760,4860 Палладий (1 унция) 3885,6730 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.02.2022)