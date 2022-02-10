О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
10 февраля 2022 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 1,9423, курс рубля не изменился - 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9423

1 Российский рубль

0,0227

1 Австралийский доллар

1,2195

1 Аргентинское песо

0,0161

1 Белорусский рубль

0,6640

1 Бразильский реал

0,3248

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1116

100 Вон Республики Корея

0,1421

1 Чешская крона

0,0798

100 Чилийских песо

0,2091

1 Китайский юань

0,2674

1 Датская крона

0,2610

1 Грузинский лари

0,5799

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3000

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1865

1 Швейцарский франк

1,8393

1 Израильский шекель

0,5393

1 Канадский доллар

1,3414

1 Кувейтский динар

5,6232

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4063

1 Мексиканское песо

0,0829

1 Молдавский лей

0,0950

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1926

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4322

1 Сингапурский доллар

1,2660

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3868

1 Турецкая лира

0,1255

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1512

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0609

100 Японских йен

1,4703

1 Новозеландский доллар

1,1357

Золото (1 унция)

3118,0975

Серебро (1 унция)

39,5837

Платина (1 унция)

1760,4860

Палладий (1 унция)

3885,6730
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.02.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.02.2022)

Самое важное

Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 
10 февраля 2022 г. 00:00
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
9 февраля 2022 г. 13:12
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
9 февраля 2022 г. 12:20
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
9 февраля 2022 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев утвердил закон О Медиа
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Медиа"
8 февраля 2022 г. 18:18
Распространились кадры получения главой незарегистрированной организации денег от граждан
ВидеоРаспространились кадры получения главой незарегистрированной организации денег от граждан
8 февраля 2022 г. 17:26
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью
8 февраля 2022 г. 16:59
Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО
Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО
8 февраля 2022 г. 13:31
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi