Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,7502 маната, курс 100 российских рублей повысился на 2,2% - до 1,6626 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7502 100 российских рублей 1,6626 1 австралийский доллар 1,0530 1 белорусский рубль 0,4932 1 болгарский лев 0,8949 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1162 1 чешская крона 0,0698 1 китайский юань 0,2319 1 датская крона 0,2346 1 грузинский лари 0,6007 1 гонконгский доллар 0,2185 1 индийская рупия 0,0198 1 британский фунт 2,0900 10 000 иранских риалов 0,0294 1 шведская крона 0,1523 1 швейцарский франк 1,8627 1 израильский шекель 0,4653 1 канадский доллар 1,1795 1 кувейтский динар 5,5110 100 казахстанских тенге 0,3232 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4231 1 молдавский лей 0,0920 1 норвежская крона 0,1491 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6100 1 польский злотый 0,4107 1 румынский лей 0,3519 1 сербский динар 0,0150 1 сингапурский доллар 1,2417 1 Риал Саудовской Аравии 0,4529 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2057 1 Турецкая лира 0,0481 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0401 100 Японских йен 1,0733 1 Новозеландский доллар 0,9506 Золото 4541,9920 Серебро 51,4029 Платина 1635,6720 Палладий 1602,5730 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.01.2025)