Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,7502 маната, курс 100 российских рублей повысился на 2,2% - до 1,6626 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7502
|
100 российских рублей
|
1,6626
|
1 австралийский доллар
|
1,0530
|
1 белорусский рубль
|
0,4932
|
1 болгарский лев
|
0,8949
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1162
|
1 чешская крона
|
0,0698
|
1 китайский юань
|
0,2319
|
1 датская крона
|
0,2346
|
1 грузинский лари
|
0,6007
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0198
|
1 британский фунт
|
2,0900
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1523
|
1 швейцарский франк
|
1,8627
|
1 израильский шекель
|
0,4653
|
1 канадский доллар
|
1,1795
|
1 кувейтский динар
|
5,5110
|
100 казахстанских тенге
|
0,3232
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4231
|
1 молдавский лей
|
0,0920
|
1 норвежская крона
|
0,1491
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6100
|
1 польский злотый
|
0,4107
|
1 румынский лей
|
0,3519
|
1 сербский динар
|
0,0150
|
1 сингапурский доллар
|
1,2417
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4529
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2057
|
1 Турецкая лира
|
0,0481
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0401
|
100 Японских йен
|
1,0733
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9506
|
Золото
|
4541,9920
|
Серебро
|
51,4029
|
Платина
|
1635,6720
|
Палладий
|
1602,5730