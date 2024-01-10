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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
10 января 2024 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,8584 маната, курс рубля повысился на 1,6 %, и составил 0,0189 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8584

1 Российский рубль

0,0189

1 Австралийский доллар

1,1394

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3464

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0910

100 Вон Республики Корея

0,1288

1 Чешская крона

0,0756

100 Чилийских песо

0,1848

1 Китайский юань

0,2370

1 Датская крона

0,2492

1 Грузинский лари

0,6335

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1594

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1659

1 Швейцарский франк

1,9947

1 Израильский шекель

0,4554

1 Канадский доллар

1,2703

1 Кувейтский динар

5,5303

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3658

1 Мексиканское песо

0,1002

1 Молдавский лей

0,0964

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1642

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4274

1 Сингапурский доллар

1,2765

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2714

1 Турецкая лира

0,0567

1 Тайваньский доллар

0,0546

1 Таджикский сомони

0,1554

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0446

100 Японских йен

1,1740

1 Новозеландский доллар

1,0614

Золото (1 унция)

3450,7280

Серебро (1 унция)

39,0108

Платина (1 унция)

1592,5600

Палладиум (1 унция)

1681,8355
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.01.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.01.2024)

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