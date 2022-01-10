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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9268, курс рубля повысился на 0,4% - до 0,0225 маната.
Финансы
10 января 2022 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9268, курс рубля повысился на 0,4% - до 0,0225 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9268

1 Российский рубль

0,0225

1 Австралийский доллар

1,2227

1 Аргентинское песо

0,0165

1 Белорусский рубль

0,6567

1 Бразильский реал

0,3017

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1091

100 Вон Республики Корея

0,1416

1 Чешская крона

0,0789

100 Чилийских песо

0,2051

1 Китайский юань

0, 2667

1 Датская крона

0,2590

1 Грузинский лари

0,5503

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3092

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1874

1 Швейцарский франк

1,8473

1 Израильский шекель

0, 5480

1 Канадский доллар

1,3446

1 Кувейтский динар

5,6172

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4046

1 Мексиканское песо

0,0834

1 Молдавский лей

0,0948

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1922

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4238

1 Сингапурский доллар

1,2542

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3769

1 Турецкая лира

0,1230

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1507

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0618

100 Японских йен

1,4680

1 Новозеландский доллар

1,1510

Золото (1 унция)

3047,1650

Серебро (1 унция)

37,8327

Платина (1 унция)

1629,5690

Палладий (1 унция)

3268,8960
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.01.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.01.2022)

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