Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9268, курс рубля повысился на 0,4% - до 0,0225 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9268
|
1 Российский рубль
|
0,0225
|
1 Австралийский доллар
|
1,2227
|
1 Аргентинское песо
|
0,0165
|
1 Белорусский рубль
|
0,6567
|
1 Бразильский реал
|
0,3017
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1091
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1416
|
1 Чешская крона
|
0,0789
|
100 Чилийских песо
|
0,2051
|
1 Китайский юань
|
0, 2667
|
1 Датская крона
|
0,2590
|
1 Грузинский лари
|
0,5503
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3092
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1874
|
1 Швейцарский франк
|
1,8473
|
1 Израильский шекель
|
0, 5480
|
1 Канадский доллар
|
1,3446
|
1 Кувейтский динар
|
5,6172
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4046
|
1 Мексиканское песо
|
0,0834
|
1 Молдавский лей
|
0,0948
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1922
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4238
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2542
|
1 Саудовский риал
|
0,4529
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3769
|
1 Турецкая лира
|
0,1230
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1507
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0618
|
100 Японских йен
|
1,4680
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1510
|
Золото (1 унция)
|
3047,1650
|
Серебро (1 унция)
|
37,8327
|
Платина (1 унция)
|
1629,5690
|
Палладий (1 унция)
|
3268,8960