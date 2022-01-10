Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9268, курс рубля повысился на 0,4% - до 0,0225 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9268, курс рубля повысился на 0,4% - до 0,0225 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9268 1 Российский рубль 0,0225 1 Австралийский доллар 1,2227 1 Аргентинское песо 0,0165 1 Белорусский рубль 0,6567 1 Бразильский реал 0,3017 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1091 100 Вон Республики Корея 0,1416 1 Чешская крона 0,0789 100 Чилийских песо 0,2051 1 Китайский юань 0, 2667 1 Датская крона 0,2590 1 Грузинский лари 0,5503 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3092 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1874 1 Швейцарский франк 1,8473 1 Израильский шекель 0, 5480 1 Канадский доллар 1,3446 1 Кувейтский динар 5,6172 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4046 1 Мексиканское песо 0,0834 1 Молдавский лей 0,0948 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1922 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4238 1 Сингапурский доллар 1,2542 1 Саудовский риал 0,4529 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3769 1 Турецкая лира 0,1230 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0618 100 Японских йен 1,4680 1 Новозеландский доллар 1,1510 Золото (1 унция) 3047,1650 Серебро (1 унция) 37,8327 Платина (1 унция) 1629,5690 Палладий (1 унция) 3268,8960 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.01.2022)