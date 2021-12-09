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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,4% - до 1,9271, курс рубля на 0,4% - до 0,0231 маната.
Финансы
9 декабря 2021 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,4% - до 1,9271, курс рубля на 0,4% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9271

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,2190

1 Аргентинское песо

0,0168

1 Белорусский рубль

0,6686

1 Бразильский реал

0,3074

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1081

100 Вон Республики Корея

0,1448

1 Чешская крона

0,0757

100 Чилийских песо

0,2025

1 Китайский юань

0, 2679

1 Датская крона

0,2592

1 Грузинский лари

0,5470

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0225

1 Британский фунт стерлингов

2,2461

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1880

1 Швейцарский франк

1,8471

1 Израильский шекель

0, 5484

1 Канадский доллар

1,3425

1 Кувейтский динар

5,6145

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4039

1 Мексиканское песо

0,0812

1 Молдавский лей

0,0964

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1915

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4176

1 Сингапурский доллар

1,2475

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3752

1 Турецкая лира

0,1245

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1507

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0626

100 Японских йен

1,4961

1 Новозеландский доллар

1,1581

Золото (1 унция)

3035,8855

Серебро (1 унция)

38,1547

Платина (1 унция)

1632,8415

Палладий (1 унция)

3184,5080
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.12.2021)

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