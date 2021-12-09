Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,4% - до 1,9271, курс рубля на 0,4% - до 0,0231 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,4% - до 1,9271, курс рубля на 0,4% - до 0,0231 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9271 1 Российский рубль 0,0231 1 Австралийский доллар 1,2190 1 Аргентинское песо 0,0168 1 Белорусский рубль 0,6686 1 Бразильский реал 0,3074 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1081 100 Вон Республики Корея 0,1448 1 Чешская крона 0,0757 100 Чилийских песо 0,2025 1 Китайский юань 0, 2679 1 Датская крона 0,2592 1 Грузинский лари 0,5470 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0225 1 Британский фунт стерлингов 2,2461 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1880 1 Швейцарский франк 1,8471 1 Израильский шекель 0, 5484 1 Канадский доллар 1,3425 1 Кувейтский динар 5,6145 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4039 1 Мексиканское песо 0,0812 1 Молдавский лей 0,0964 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1915 100 Узбекских сум 0,0158 1 Польский злотый 0,4176 1 Сингапурский доллар 1,2475 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3752 1 Турецкая лира 0,1245 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0626 100 Японских йен 1,4961 1 Новозеландский доллар 1,1581 Золото (1 унция) 3035,8855 Серебро (1 унция) 38,1547 Платина (1 унция) 1632,8415 Палладий (1 унция) 3184,5080 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.12.2021)