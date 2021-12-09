Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,4% - до 1,9271, курс рубля на 0,4% - до 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9271
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,2190
|
1 Аргентинское песо
|
0,0168
|
1 Белорусский рубль
|
0,6686
|
1 Бразильский реал
|
0,3074
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1081
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1448
|
1 Чешская крона
|
0,0757
|
100 Чилийских песо
|
0,2025
|
1 Китайский юань
|
0, 2679
|
1 Датская крона
|
0,2592
|
1 Грузинский лари
|
0,5470
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0225
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2461
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1880
|
1 Швейцарский франк
|
1,8471
|
1 Израильский шекель
|
0, 5484
|
1 Канадский доллар
|
1,3425
|
1 Кувейтский динар
|
5,6145
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4039
|
1 Мексиканское песо
|
0,0812
|
1 Молдавский лей
|
0,0964
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1915
|
100 Узбекских сум
|
0,0158
|
1 Польский злотый
|
0,4176
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2475
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3752
|
1 Турецкая лира
|
0,1245
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1507
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0626
|
100 Японских йен
|
1,4961
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1581
|
Золото (1 унция)
|
3035,8855
|
Серебро (1 унция)
|
38,1547
|
Платина (1 унция)
|
1632,8415
|
Палладий (1 унция)
|
3184,5080