Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2020)

По данным ЦБА, курс евро вырос на 0,11%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,11% - до 2,0616 маната, курс рубля на 0,87% - до 0,0232 маната.