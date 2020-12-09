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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2020) По данным ЦБА, курс евро вырос на 0,11%
Финансы
9 декабря 2020 г. 11:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,11% - до 2,0616 маната, курс рубля на 0,87% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0616

1 Российский рубль

0.0232

1 Австралийский доллар

1.2649

1 Аргентинское песо

0.0208

1 Белорусский рубль

0.6624

1 Бразильский реал

0.3321

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1140

100 Вон Республики Корея

0.1572

1 Чешская крона

0.0783

100 Чилийских песо

0.2284

1 Китайский юань

0.2605

1 Датская крона

0.2770

1 Грузинский лари

0.5183

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0231

1 Британский фунт стерлингов

2.2743

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2012

1 Швейцарский франк

1.9143

1 Израильский шекель

0.5218

1 Канадский доллар

1.3281

1 Кувейтский динар

5.5820

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0200

100 Ливанских фунтов

0.1124

1 Малазийский ринггит

0.4180

1 Мексиканское песо

0.0862

1 Молдавский лей

0.0980

1 Египетский фунт

0.1085

1 Норвежская крона

0.1949

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4636

1 Сингапурский доллар

1.2741

1 Саудовский риал

0.4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4406

1 Турецкая лира

0.2175

1 Тайваньский доллар

0.0603

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0604

100 Японских йен

1.6327

1 Новозеландский доллар

1.2008

Золото (1 унция)

3161.4050

Серебро (1 унция)

41.3708

Платина (1 унция)

1752.8360

Палладий (1 унция)

3935.8910
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.12.2020)

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