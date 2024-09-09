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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
9 сентября 2024 г. 09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,36% - до 1,8828 маната, курс рубля снизился на 2,59% - до 0,0188 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8828

1 Российский рубль

0,0188

1 Австралийский доллар

1,1348

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3036

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0953

100 Вон Республики Корея

0,1269

1 Чешская крона

0,0752

100 Чилийских песо

0,1798

1 Китайский юань

0,2391

1 Датская крона

0,2523

1 Грузинский лари

0,6323

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2301

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1647

1 Швейцарский франк

2,0093

1 Израильский шекель

0,4561

1 Канадский доллар

1,2535

1 Кувейтский динар

5,5668

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3909

1 Мексиканское песо

0,0851

1 Молдавский лей

0,0978

1 Египетский фунт

0,0351

1 Норвежская крона

0,1586

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4398

1 Сингапурский доллар

1,3043

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2937

1 Турецкая лира

0,0500

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1598

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0415

100 Японских йен

1,1892

1 Новозеландский доллар

1,0486

Золото (1 унция)

4247,1015

Серебро (1 унция)

47,6451

Платина (1 унция)

1587,1200

Палладий (1 унция)

1565,2750
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.09.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.09.2024)

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