Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,36% - до 1,8828 маната, курс рубля снизился на 2,59% - до 0,0188 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8828
|
1 Российский рубль
|
0,0188
|
1 Австралийский доллар
|
1,1348
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3036
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0953
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1269
|
1 Чешская крона
|
0,0752
|
100 Чилийских песо
|
0,1798
|
1 Китайский юань
|
0,2391
|
1 Датская крона
|
0,2523
|
1 Грузинский лари
|
0,6323
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2301
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1647
|
1 Швейцарский франк
|
2,0093
|
1 Израильский шекель
|
0,4561
|
1 Канадский доллар
|
1,2535
|
1 Кувейтский динар
|
5,5668
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3909
|
1 Мексиканское песо
|
0,0851
|
1 Молдавский лей
|
0,0978
|
1 Египетский фунт
|
0,0351
|
1 Норвежская крона
|
0,1586
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4398
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3043
|
1 Саудовский риал
|
0,4529
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2937
|
1 Турецкая лира
|
0,0500
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0533
|
1 Таджикский сомони
|
0,1598
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0415
|
100 Японских йен
|
1,1892
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0486
|
Золото (1 унция)
|
4247,1015
|
Серебро (1 унция)
|
47,6451
|
Платина (1 унция)
|
1587,1200
|
Палладий (1 унция)
|
1565,2750