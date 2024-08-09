Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1% - до 1,8564 маната, курс рубля упал на 1% - до 0,0196 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8564 1 Российский рубль 0,0196 1 Австралийский доллар 1,1201 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3065 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0926 100 Вон Республики Корея 0,1248 1 Чешская крона 0,0735 100 Чилийских песо 0,1816 1 Китайский юань 0,2372 1 Датская крона 0,2488 1 Грузинский лари 0,6292 1 Гонконгский доллар 0,2181 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,1674 100 Индонезийских рупий 0,0107 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1617 1 Швейцарский франк 1,9645 1 Израильский шекель 0,4528 1 Канадский доллар 1,2374 1 Кувейтский динар 5,5537 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3816 1 Мексиканское песо 0,0900 1 Молдавский лей 0,0967 1 Египетский фунт 0,0345 1 Норвежская крона 0,1568 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4296 1 Сингапурский доллар 1,2851 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2687 1 Турецкая лира 0,0507 1 Тайваньский доллар 0,0525 1 Таджикский сомони 0,1598 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0415 100 Японских йен 1,1572 1 Новозеландский доллар 1,0243 Золото (1 унция) 4120,1115 Серебро (1 унция) 46,9634 Платина (1 унция) 1593,8095 Палладиум (1 унция) 1578,3395 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.08.2024)