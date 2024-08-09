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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
9 августа 2024 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1% - до 1,8564 маната, курс рубля упал на 1% - до 0,0196 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8564

1 Российский рубль

0,0196

1 Австралийский доллар

1,1201

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3065

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0926

100 Вон Республики Корея

0,1248

1 Чешская крона

0,0735

100 Чилийских песо

0,1816

1 Китайский юань

0,2372

1 Датская крона

0,2488

1 Грузинский лари

0,6292

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1674

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1617

1 Швейцарский франк

1,9645

1 Израильский шекель

0,4528

1 Канадский доллар

1,2374

1 Кувейтский динар

5,5537

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3816

1 Мексиканское песо

0,0900

1 Молдавский лей

0,0967

1 Египетский фунт

0,0345

1 Норвежская крона

0,1568

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4296

1 Сингапурский доллар

1,2851

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2687

1 Турецкая лира

0,0507

1 Тайваньский доллар

0,0525

1 Таджикский сомони

0,1598

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0415

100 Японских йен

1,1572

1 Новозеландский доллар

1,0243

Золото (1 унция)

4120,1115

Серебро (1 унция)

46,9634

Платина (1 унция)

1593,8095

Палладиум (1 унция)

1578,3395
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.08.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.08.2024)

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