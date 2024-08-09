Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1% - до 1,8564 маната, курс рубля упал на 1% - до 0,0196 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8564
|
1 Российский рубль
|
0,0196
|
1 Австралийский доллар
|
1,1201
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3065
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0926
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1248
|
1 Чешская крона
|
0,0735
|
100 Чилийских песо
|
0,1816
|
1 Китайский юань
|
0,2372
|
1 Датская крона
|
0,2488
|
1 Грузинский лари
|
0,6292
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1674
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0107
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1617
|
1 Швейцарский франк
|
1,9645
|
1 Израильский шекель
|
0,4528
|
1 Канадский доллар
|
1,2374
|
1 Кувейтский динар
|
5,5537
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3816
|
1 Мексиканское песо
|
0,0900
|
1 Молдавский лей
|
0,0967
|
1 Египетский фунт
|
0,0345
|
1 Норвежская крона
|
0,1568
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4296
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2851
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2687
|
1 Турецкая лира
|
0,0507
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0525
|
1 Таджикский сомони
|
0,1598
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0415
|
100 Японских йен
|
1,1572
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0243
|
Золото (1 унция)
|
4120,1115
|
Серебро (1 унция)
|
46,9634
|
Платина (1 унция)
|
1593,8095
|
Палладиум (1 унция)
|
1578,3395