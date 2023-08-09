Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро cнизился на 0,1%, составив 1,8663 маната, курс рубля сократился на 1,1% до 0,0176 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8663 1 Российский рубль 0,0176 1 Австралийский доллар 1,1149 1 Аргентинское песо 0,0060 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3471 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0900 100 Вон Республики Корея 0,1290 1 Чешская крона 0,0769 100 Чилийских песо 0,1973 1 Китайский юань 0,2359 1 Датская крона 0,2505 1 Грузинский лари 0,6518 1 Гонконгский доллар 0,2175 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1701 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1590 1 Швейцарский франк 1,9453 1 Израильский шекель 0,4580 1 Канадский доллар 1,2676 1 Кувейтский динар 5,5272 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3712 1 Мексиканское песо 0,0994 1 Молдавский лей 0,0966 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1660 100 Узбекских сумов 0,0146 1 Польский злотый 0,4182 1 Сингапурский доллар 1,2636 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2716 1 Турецкая лира 0,0627 1 Тайваньский доллар 0,0535 1 Таджикский сомони 0,1558 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1877 1 Новозеландский доллар 1,0330 Золото (1 унция) 3283,4650 Серебро (1 унция) 38,9839 Платина (1 унция) 1543,8550 Палладий (1 унция) 2102,6025 Подпишитесь на наш Telegram канал