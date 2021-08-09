Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,54% - до 1,9989 курс рубля на 0,44% - до 0,0231 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9989 1 Российский рубль 0,0231 1 Австралийский доллар 1,2501 1 Аргентинское песо 0,0175 1 Белорусский рубль 0,6769 1 Бразильский реал 0,3249 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1160 100 Вон Республики Корея 0,1485 1 Чешская крона 0,0787 100 Чилийских песо 0,2153 1 Китайский юань 0,2625 1 Датская крона 0,2688 1 Грузинский лари 0,5475 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3578 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1960 1 Швейцарский франк 1,8578 1 Израильский шекель 0,5271 1 Канадский доллар 1,3533 1 Кувейтский динар 5,6559 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,4025 1 Мексиканское песо 0,0848 1 Молдавский лей 0,0953 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1909 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4367 1 Сингапурский доллар 1,2539 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4212 1 Турецкая лира 0,1970 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1504 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0635 100 Японских йен 1,5424 1 Новозеландский доллар 1,1931 Золото (1 унция) 2957,5070 Серебро (1 унция) 40,6181 Платина (1 унция) 1661,0275 Палладий (1 унция) 4468,6625 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.08.2021)