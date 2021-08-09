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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
9 августа 2021 г. 09:49
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,54% - до 1,9989 курс рубля на 0,44% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9989

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,2501

1 Аргентинское песо

0,0175

1 Белорусский рубль

0,6769

1 Бразильский реал

0,3249

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1160

100 Вон Республики Корея

0,1485

1 Чешская крона

0,0787

100 Чилийских песо

0,2153

1 Китайский юань

0,2625

1 Датская крона

0,2688

1 Грузинский лари

0,5475

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3578

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1960

1 Швейцарский франк

1,8578

1 Израильский шекель

0,5271

1 Канадский доллар

1,3533

1 Кувейтский динар

5,6559

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4025

1 Мексиканское песо

0,0848

1 Молдавский лей

0,0953

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1909

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4367

1 Сингапурский доллар

1,2539

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4212

1 Турецкая лира

0,1970

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0635

100 Японских йен

1,5424

1 Новозеландский доллар

1,1931

Золото (1 унция)

2957,5070

Серебро (1 унция)

40,6181

Платина (1 унция)

1661,0275

Палладий (1 унция)

4468,6625
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.08.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.08.2021)

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