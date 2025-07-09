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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
9 июля 2025 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,9911 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,2% - до 2,1666 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9911

100 российских рублей

2,1666

1 австралийский доллар

1,1114

1 белорусский рубль

0,5728

1 болгарский лев

1,0193

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1238

1 чешская крона

0,0808

1 китайский юань

0,2368

1 датская крона

0,2669

1 грузинский лари

0,6243

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0198

1 британский фунт

2,3096

10 000 иранских риалов

0,0283

1 шведская крона

0,1783

1 швейцарский франк

2,1326

1 израильский шекель

0,5078

1 канадский доллар

1,2428

1 кувейтский динар

5,5655

100 казахстанских тенге

0,3273

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4977

1 молдавский лей

0,1007

1 норвежская крона

0,1683

100 узбекских сомов

0,0134

100 пакистанских рупий

0,5970

1 польский злотый

0,4690

1 румынский лей

0,3921

1 сербский динар

0,0170

1 сингапурский доллар

1,3269

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3314

1 Турецкая лира

0,0425

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1561

1 Новозеландский доллар

1,0204

Золото

5600,7010

Серебро

62,2441

Платина

2296,4365

Палладий

1879,9620
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.07.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.07.2025)

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