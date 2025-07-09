Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,9911 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,2% - до 2,1666 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9911
|
100 российских рублей
|
2,1666
|
1 австралийский доллар
|
1,1114
|
1 белорусский рубль
|
0,5728
|
1 болгарский лев
|
1,0193
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1238
|
1 чешская крона
|
0,0808
|
1 китайский юань
|
0,2368
|
1 датская крона
|
0,2669
|
1 грузинский лари
|
0,6243
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0198
|
1 британский фунт
|
2,3096
|
10 000 иранских риалов
|
0,0283
|
1 шведская крона
|
0,1783
|
1 швейцарский франк
|
2,1326
|
1 израильский шекель
|
0,5078
|
1 канадский доллар
|
1,2428
|
1 кувейтский динар
|
5,5655
|
100 казахстанских тенге
|
0,3273
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4977
|
1 молдавский лей
|
0,1007
|
1 норвежская крона
|
0,1683
|
100 узбекских сомов
|
0,0134
|
100 пакистанских рупий
|
0,5970
|
1 польский злотый
|
0,4690
|
1 румынский лей
|
0,3921
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3269
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3314
|
1 Турецкая лира
|
0,0425
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1561
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0204
|
Золото
|
5600,7010
|
Серебро
|
62,2441
|
Платина
|
2296,4365
|
Палладий
|
1879,9620