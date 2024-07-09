Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,8411 маната, курс рубля вырос на 0,5% - до 0,0194 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8411 1 Российский рубль 0,0194 1 Австралийский доллар 1,1462 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3108 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0937 100 Вон Республики Корея 0,1229 1 Чешская крона 0,0731 100 Чилийских песо 0,1808 1 Китайский юань 0,2338 1 Датская крона 0,2468 1 Грузинский лари 0,6193 1 Гонконгский доллар 0,2176 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1774 100 Индонезийских рупий 0,0104 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1606 1 Швейцарский франк 1,8926 1 Израильский шекель 0,4612 1 Канадский доллар 1,2471 1 Кувейтский динар 5,5556 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0198 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3608 1 Мексиканское песо 0,0945 1 Молдавский лей 0,0959 1 Египетский фунт 0,0354 1 Норвежская крона 0,1602 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4313 1 Сингапурский доллар 1,2593 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2456 1 Турецкая лира 0,0520 1 Тайваньский доллар 0,0523 1 Таджикский сомони 0,1571 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0418 100 Японских йен 1,0563 1 Новозеландский доллар 1,0415 Золото (1 унция) 4024,8605 Серебро (1 унция) 52,6652 Платина (1 унция) 1719,6860 Палладиум (1 унция) 1734,8245 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.07.2024)