Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,8411 маната, курс рубля вырос на 0,5% - до 0,0194 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8411
|
1 Российский рубль
|
0,0194
|
1 Австралийский доллар
|
1,1462
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3108
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0937
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1229
|
1 Чешская крона
|
0,0731
|
100 Чилийских песо
|
0,1808
|
1 Китайский юань
|
0,2338
|
1 Датская крона
|
0,2468
|
1 Грузинский лари
|
0,6193
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1774
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0104
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1606
|
1 Швейцарский франк
|
1,8926
|
1 Израильский шекель
|
0,4612
|
1 Канадский доллар
|
1,2471
|
1 Кувейтский динар
|
5,5556
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0198
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3608
|
1 Мексиканское песо
|
0,0945
|
1 Молдавский лей
|
0,0959
|
1 Египетский фунт
|
0,0354
|
1 Норвежская крона
|
0,1602
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4313
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2593
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2456
|
1 Турецкая лира
|
0,0520
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0523
|
1 Таджикский сомони
|
0,1571
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0418
|
100 Японских йен
|
1,0563
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0415
|
Золото (1 унция)
|
4024,8605
|
Серебро (1 унция)
|
52,6652
|
Платина (1 унция)
|
1719,6860
|
Палладиум (1 унция)
|
1734,8245