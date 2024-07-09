О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
9 июля 2024 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,8411 маната, курс рубля вырос на 0,5% - до 0,0194 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8411

1 Российский рубль

0,0194

1 Австралийский доллар

1,1462

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3108

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0937

100 Вон Республики Корея

0,1229

1 Чешская крона

0,0731

100 Чилийских песо

0,1808

1 Китайский юань

0,2338

1 Датская крона

0,2468

1 Грузинский лари

0,6193

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1774

100 Индонезийских рупий

0,0104

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1606

1 Швейцарский франк

1,8926

1 Израильский шекель

0,4612

1 Канадский доллар

1,2471

1 Кувейтский динар

5,5556

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0198

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3608

1 Мексиканское песо

0,0945

1 Молдавский лей

0,0959

1 Египетский фунт

0,0354

1 Норвежская крона

0,1602

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4313

1 Сингапурский доллар

1,2593

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2456

1 Турецкая лира

0,0520

1 Тайваньский доллар

0,0523

1 Таджикский сомони

0,1571

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0418

100 Японских йен

1,0563

1 Новозеландский доллар

1,0415

Золото (1 унция)

4024,8605

Серебро (1 унция)

52,6652

Платина (1 унция)

1719,6860

Палладиум (1 унция)

1734,8245
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.07.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.07.2024)

Другие новости из категории

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.07.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.07.2024)
9 июля 2024 г. 09:11
37 инвесторов проявили интерес к долларовым облигациям Kapital Bank
37 инвесторов проявили интерес к долларовым облигациям Kapital Bank
8 июля 2024 г. 20:03
Научно-практический институт спортивной медицины и реабилитации выбирает аудитора
Научно-практический институт спортивной медицины и реабилитации выбирает аудитора
8 июля 2024 г. 17:50
AYNA выбирает аудитора
AYNA выбирает аудитора
8 июля 2024 г. 17:49
В первом полугодии в Азербайджане выдано 303 тыс. сертификатов ASAN Imza
В первом полугодии в Азербайджане выдано 303 тыс. сертификатов ASAN Imza
8 июля 2024 г. 15:52
Имущество трех закрытых банков в Азербайджане выставляется на аукцион
Имущество трех закрытых банков в Азербайджане выставляется на аукцион
8 июля 2024 г. 15:29
Президент Азербайджана утвердил исполнение бюджета ГНФАР на 2023 год
Президент Азербайджана утвердил исполнение бюджета ГНФАР на 2023 год
8 июля 2024 г. 11:56
Президент утвердил изменения в бюджет ГНФАР на 2024 год
Президент утвердил изменения в бюджет ГНФАР на 2024 год
8 июля 2024 г. 11:47
Учащиеся Карабахского университета смогут получить студенческую смарт-карту
Учащиеся Карабахского университета смогут получить студенческую смарт-карту
8 июля 2024 г. 11:34
Кыргызстан одобрил заключение к Соглашению с Азербайджаном об исключении двойного налогообложения
Кыргызстан одобрил заключение к Соглашению с Азербайджаном об исключении двойного налогообложения
8 июля 2024 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi