Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,78% - до 1,932 маната, курс рубля вырос остался стабильным - 0,0238 маната.