Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,78% - до 1,932 маната, курс рубля вырос остался стабильным - 0,0238 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1.9320
|
1 Российский рубль
|
0.0238
|
1 Австралийский доллар
|
1.1882
|
1 Аргентинское песо
|
0.0240
|
1 Белорусский рубль
|
0.6966
|
1 Бразильский реал
|
0.3184
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1005
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1423
|
1 Чешская крона
|
0.0725
|
100 Чилийских песо
|
0.2164
|
1 Китайский юань
|
0.2434
|
1 Датская крона
|
0.2594
|
1 Грузинский лари
|
0.5560
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2194
|
1 Индийская рупия
|
0.0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.1472
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0118
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1857
|
1 Швейцарский франк
|
1.8150
|
1 Израильский шекель
|
0.4929
|
1 Канадский доллар
|
1.2589
|
1 Кувейтский динар
|
5.5224
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0216
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1130
|
1 Малазийский ринггит
|
0.3987
|
1 Мексиканское песо
|
0.0750
|
1 Молдавский лей
|
0.0987
|
1 Египетский фунт
|
0.1062
|
1 Норвежская крона
|
0.1818
|
100 Узбекских сум
|
0.0167
|
1 Польский злотый
|
0.4316
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2230
|
1 Саудовский риал
|
0.4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.3443
|
1 Турецкая лира
|
0.2477
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0578
|
1 Таджикский сомони
|
0.1649
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0632
|
100 Японских йен
|
1.5847
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1195
|
Золото (1 унция)
|
3080.0175
|
Серебро (1 унция)
|
31.9701
|
Платина (1 унция)
|
1452.8625
|
Палладий (1 унция)
|
3290.1545