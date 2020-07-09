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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2020) Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2020)
Финансы
9 июля 2020 г. 10:05
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,78% - до 1,932 маната, курс рубля вырос остался стабильным - 0,0238 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9320

1 Российский рубль

0.0238

1 Австралийский доллар

1.1882

1 Аргентинское песо

0.0240

1 Белорусский рубль

0.6966

1 Бразильский реал

0.3184

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1005

100 Вон Республики Корея

0.1423

1 Чешская крона

0.0725

100 Чилийских песо

0.2164

1 Китайский юань

0.2434

1 Датская крона

0.2594

1 Грузинский лари

0.5560

1 Гонконгский доллар

0.2194

1 Индийская рупия

0.0227

1 Британский фунт стерлингов

2.1472

100 Индонезийских рупий

0.0118

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1857

1 Швейцарский франк

1.8150

1 Израильский шекель

0.4929

1 Канадский доллар

1.2589

1 Кувейтский динар

5.5224

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0216

100 Ливанских фунтов

0.1130

1 Малазийский ринггит

0.3987

1 Мексиканское песо

0.0750

1 Молдавский лей

0.0987

1 Египетский фунт

0.1062

1 Норвежская крона

0.1818

100 Узбекских сум

0.0167

1 Польский злотый

0.4316

1 Сингапурский доллар

1.2230

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.3443

1 Турецкая лира

0.2477

1 Тайваньский доллар

0.0578

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0632

100 Японских йен

1.5847

1 Новозеландский доллар

1.1195

Золото (1 унция)

3080.0175

Серебро (1 унция)

31.9701

Платина (1 унция)

1452.8625

Палладий (1 унция)

3290.1545

 

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.07.2020)

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