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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.06.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,61%, составив 1,8323 маната, курс рубля упал на 0,96% - до 0,0206 маната.
Финансы
9 июня 2023 г. 10:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,61%, составив 1,8323 маната, курс рубля упал на 0,96% - до 0,0206 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8323

1 Российский рубль

0,0206

1 Австралийский доллар

1,1387

1 Аргентинское песо

0,0070

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3451

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0900

100 Вон Республики Корея

0,1312

1 Чешская крона

0,0774

100 Чилийских песо

0,2160

1 Китайский юань

0,2387

1 Датская крона

0,2459

1 Грузинский лари

0,6511

1 Гонконгский доллар

0,2169

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,1332

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1573

1 Швейцарский франк

1,8898

1 Израильский шекель

0,4660

1 Канадский доллар

1,2716

1 Кувейтский динар

5,5294

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3686

1 Мексиканское песо

0,0978

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,0549

1 Норвежская крона

0,1558

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4096

1 Сингапурский доллар

1,2656

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2612

1 Турецкая лира

0,0724

1 Тайваньский доллар

0,0553

1 Таджикский сомони

0,1564

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2209

1 Новозеландский доллар

1,0350

Золото (1 унция)

3337,9500

Серебро (1 унция)

41,2365

Платина (1 унция)

1730,1580

Палладиум (1 унция)

2324,9370
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.06.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.06.2023)

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