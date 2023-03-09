Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,29%, составив 1,7938 маната, курс рубля на 0,89% - до 0,0223 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7938
|
1 Российский рубль
|
0,0223
|
1 Австралийский доллар
|
1,1236
|
1 Аргентинское песо
|
0,0085
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3306
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0914
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1288
|
1 Чешская крона
|
0,0760
|
100 Чилийских песо
|
0,2117
|
1 Китайский юань
|
0,2440
|
1 Датская крона
|
0,2411
|
1 Грузинский лари
|
0,6565
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0154
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1585
|
1 Швейцарский франк
|
1,8081
|
1 Израильский шекель
|
0,4722
|
1 Канадский доллар
|
1,2317
|
1 Кувейтский динар
|
5,5320
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3759
|
1 Мексиканское песо
|
0,0947
|
1 Молдавский лей
|
0,0908
|
1 Египетский фунт
|
0,0551
|
1 Норвежская крона
|
0,1595
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3831
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2557
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2497
|
1 Турецкая лира
|
0,0897
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0552
|
1 Таджикский сомони
|
0,1573
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2430
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0413
|
Золото (1 унция)
|
3085,0240
|
Серебро (1 унция)
|
34,1027
|
Платина (1 унция)
|
1602,9810
|
Палладий (1 унция)
|
2336,2590