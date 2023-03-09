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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,29%, составив 1,7938 маната, курс рубля на 0,89% - до 0,0223 маната.
Финансы
9 марта 2023 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,29%, составив 1,7938 маната, курс рубля на 0,89% - до 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7938

1 Российский рубль

0,0223

1 Австралийский доллар

1,1236

1 Аргентинское песо

0,0085

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3306

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0914

100 Вон Республики Корея

0,1288

1 Чешская крона

0,0760

100 Чилийских песо

0,2117

1 Китайский юань

0,2440

1 Датская крона

0,2411

1 Грузинский лари

0,6565

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0154

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1585

1 Швейцарский франк

1,8081

1 Израильский шекель

0,4722

1 Канадский доллар

1,2317

1 Кувейтский динар

5,5320

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3759

1 Мексиканское песо

0,0947

1 Молдавский лей

0,0908

1 Египетский фунт

0,0551

1 Норвежская крона

0,1595

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3831

1 Сингапурский доллар

1,2557

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2497

1 Турецкая лира

0,0897

1 Тайваньский доллар

0,0552

1 Таджикский сомони

0,1573

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2430

1 Новозеландский доллар

1,0413

Золото (1 унция)

3085,0240

Серебро (1 унция)

34,1027

Платина (1 унция)

1602,9810

Палладий (1 унция)

2336,2590
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.03.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.03.2023)

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