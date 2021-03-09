Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,83% - до 2,0158 маната, курс рубля остался на уровне 0,0228 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0158
|
1 Российский рубль
|
0,0228
|
1 Австралийский доллар
|
1,3013
|
1 Аргентинское песо
|
0,0188
|
1 Белорусский рубль
|
0,6517
|
1 Бразильский реал
|
0,2923
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1096
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1491
|
1 Чешская крона
|
0,0763
|
100 Чилийских песо
|
0,2314
|
1 Китайский юань
|
0,2606
|
1 Датская крона
|
0,2711
|
1 Грузинский лари
|
0,5126
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0232
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3532
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1983
|
1 Швейцарский франк
|
1,8165
|
1 Израильский шекель
|
0,5085
|
1 Канадский доллар
|
1,3433
|
1 Кувейтский динар
|
5,6124
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1127
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4119
|
1 Мексиканское песо
|
0,0791
|
1 Молдавский лей
|
0,0970
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,1995
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4384
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2594
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4232
|
1 Турецкая лира
|
0,2192
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0600
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0612
|
100 Японских йен
|
1,5576
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2108
|
Золото (1 унция)
|
2871,4615
|
Серебро (1 унция)
|
43,1010
|
Платина (1 унция)
|
1961,5705
|
Палладий (1 унция)
|
3955,9340