Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2021)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,83% - до 2,0158 маната, курс рубля остался на уровне 0,0228 маната.