President
О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
9 февраля 2024 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,06% - до 1,8312 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0187 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8312

1 Российский рубль

0,0187

1 Австралийский доллар

1,1036

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3402

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0896

100 Вон Республики Корея

0,1275

1 Чешская крона

0,0725

100 Чилийских песо

0,1760

1 Китайский юань

0,2362

1 Датская крона

0,2456

1 Грузинский лари

0,6403

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1446

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1623

1 Швейцарский франк

1,9442

1 Израильский шекель

0,4609

1 Канадский доллар

1,2626

1 Кувейтский динар

5,5197

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3560

1 Мексиканское песо

0,0992

1 Молдавский лей

0,0956

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1600

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4233

1 Сингапурский доллар

1,2621

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2523

1 Турецкая лира

0,0554

1 Тайваньский доллар

0,0542

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0452

100 Японских йен

1,1378

1 Новозеландский доллар

1,0403

Золото (1 унция)

3455,8535

Серебро (1 унция)

38,4519

Платина (1 унция)

1518,4485

Палладиум (1 унция)

1525,7330
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.02.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.02.2024)

Другие новости из категории

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.02.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.02.2024)
9 февраля 2024 г. 09:05
Western Union приостановила денежные переводы из США на Кубу
Western Union приостановила денежные переводы из США на Кубу
9 февраля 2024 г. 04:27
Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь 2024 года)
Рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь 2024 года)
8 февраля 2024 г. 18:10
Стоимость какао-бобов обновила исторический максимум
Стоимость какао-бобов обновила исторический максимум
8 февраля 2024 г. 17:40
Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 54%
Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 54%
8 февраля 2024 г. 17:26
МВФ назвал проблемы банковского сектора Азербайджана и пути их решения
МВФ назвал проблемы банковского сектора Азербайджана и пути их решения
8 февраля 2024 г. 16:45
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Стратегия развития Национального депозитарного центра будет обнародована в ближайшие дни
Стратегия развития Национального депозитарного центра будет обнародована в ближайшие дни
8 февраля 2024 г. 16:19
Азербайджанская ломбардная компания выпускает облигации на 2 млн манатов
Азербайджанская ломбардная компания выпускает облигации на 2 млн манатов
8 февраля 2024 г. 15:05
Китай столкнулся с рекордной дефляцией на фоне кризиса спроса
Китай столкнулся с рекордной дефляцией на фоне кризиса спроса
8 февраля 2024 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi