Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,9426, курс рубля - на 0,44% - до 0,0227 маната.

https://static.report.az/photo/3d07cc3f-6750-36c3-8a51-0783c8ac4519.jpg https://static.report.az/photo/3d07cc3f-6750-36c3-8a51-0783c8ac4519.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,9426, курс рубля - на 0,44% - до 0,0227 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9426 1 Российский рубль 0,0227 1 Австралийский доллар 1,2184 1 Аргентинское песо 0,0161 1 Белорусский рубль 0,6610 1 Бразильский реал 0,3232 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1109 100 Вон Республики Корея 0,1421 1 Чешская крона 0,0801 100 Чилийских песо 0,2054 1 Китайский юань 0,2672 1 Датская крона 0,2610 1 Грузинский лари 0,5812 1 Гонконгский доллар 0,2181 1 Индийская рупия 0,0227 1 Британский фунт стерлингов 2,3048 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1861 1 Швейцарский франк 1,8385 1 Израильский шекель 0,5300 1 Канадский доллар 1,3393 1 Кувейтский динар 5,6249 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4061 1 Мексиканское песо 0,0826 1 Молдавский лей 0,0949 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1928 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4290 1 Сингапурский доллар 1,2649 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3862 1 Турецкая лира 0,1253 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1512 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0608 100 Японских йен 1,4723 1 Новозеландский доллар 1,1325 Золото (1 унция) 3106,5120 Серебро (1 унция) 39,5950 Платина (1 унция) 1760,5795 Палладий (1 унция) 3818,1150 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.02.2022)