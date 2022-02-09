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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,9426, курс рубля - на 0,44% - до 0,0227 маната.
Финансы
9 февраля 2022 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,9426, курс рубля - на 0,44% - до 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9426

1 Российский рубль

0,0227

1 Австралийский доллар

1,2184

1 Аргентинское песо

0,0161

1 Белорусский рубль

0,6610

1 Бразильский реал

0,3232

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1109

100 Вон Республики Корея

0,1421

1 Чешская крона

0,0801

100 Чилийских песо

0,2054

1 Китайский юань

0,2672

1 Датская крона

0,2610

1 Грузинский лари

0,5812

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3048

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1861

1 Швейцарский франк

1,8385

1 Израильский шекель

0,5300

1 Канадский доллар

1,3393

1 Кувейтский динар

5,6249

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4061

1 Мексиканское песо

0,0826

1 Молдавский лей

0,0949

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1928

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4290

1 Сингапурский доллар

1,2649

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3862

1 Турецкая лира

0,1253

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1512

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0608

100 Японских йен

1,4723

1 Новозеландский доллар

1,1325

Золото (1 унция)

3106,5120

Серебро (1 унция)

39,5950

Платина (1 унция)

1760,5795

Палладий (1 унция)

3818,1150
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.02.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.02.2022)

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