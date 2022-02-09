Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,9426, курс рубля - на 0,44% - до 0,0227 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9426
|
1 Российский рубль
|
0,0227
|
1 Австралийский доллар
|
1,2184
|
1 Аргентинское песо
|
0,0161
|
1 Белорусский рубль
|
0,6610
|
1 Бразильский реал
|
0,3232
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1109
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1421
|
1 Чешская крона
|
0,0801
|
100 Чилийских песо
|
0,2054
|
1 Китайский юань
|
0,2672
|
1 Датская крона
|
0,2610
|
1 Грузинский лари
|
0,5812
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3048
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1861
|
1 Швейцарский франк
|
1,8385
|
1 Израильский шекель
|
0,5300
|
1 Канадский доллар
|
1,3393
|
1 Кувейтский динар
|
5,6249
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4061
|
1 Мексиканское песо
|
0,0826
|
1 Молдавский лей
|
0,0949
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1928
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4290
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2649
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3862
|
1 Турецкая лира
|
0,1253
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1512
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0608
|
100 Японских йен
|
1,4723
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1325
|
Золото (1 унция)
|
3106,5120
|
Серебро (1 унция)
|
39,5950
|
Платина (1 унция)
|
1760,5795
|
Палладий (1 унция)
|
3818,1150