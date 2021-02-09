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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
9 февраля 2021 г. 10:47
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,35% - до 2,0535 маната, курс рубля поднялся на 0,44% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0535

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,3138

1 Аргентинское песо

0,0193

1 Белорусский рубль

0,6501

1 Бразильский реал

0,3173

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1148

100 Вон Республики Корея

0,1525

1 Чешская крона

0,0800

100 Чилийских песо

0,2316

1 Китайский юань

0,2636

1 Датская крона

0,2761

1 Грузинский лари

0,5124

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3424

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2032

1 Швейцарский франк

1,8968

1 Израильский шекель

0,5223

1 Канадский доллар

1,3358

1 Кувейтский динар

5,6136

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4189

1 Мексиканское песо

0,0848

1 Молдавский лей

0,0970

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,2006

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4586

1 Сингапурский доллар

1,2784

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4408

1 Турецкая лира

0,2405

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0615

100 Японских йен

1,6215

1 Новозеландский доллар

1,2329

Золото (1 унция)

3130,2610

Серебро (1 унция)

46,7886

Платина (1 унция)

2008,7710

Палладий (1 унция)

3996,5980
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.02.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.02.2021)

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