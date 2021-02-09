Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,35% - до 2,0535 маната, курс рубля поднялся на 0,44% - до 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0535
|
1 Российский рубль
|
0,0229
|
1 Австралийский доллар
|
1,3138
|
1 Аргентинское песо
|
0,0193
|
1 Белорусский рубль
|
0,6501
|
1 Бразильский реал
|
0,3173
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1148
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1525
|
1 Чешская крона
|
0,0800
|
100 Чилийских песо
|
0,2316
|
1 Китайский юань
|
0,2636
|
1 Датская крона
|
0,2761
|
1 Грузинский лари
|
0,5124
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2193
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3424
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0121
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2032
|
1 Швейцарский франк
|
1,8968
|
1 Израильский шекель
|
0,5223
|
1 Канадский доллар
|
1,3358
|
1 Кувейтский динар
|
5,6136
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4189
|
1 Мексиканское песо
|
0,0848
|
1 Молдавский лей
|
0,0970
|
1 Египетский фунт
|
0,1085
|
1 Норвежская крона
|
0,2006
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4586
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2784
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4408
|
1 Турецкая лира
|
0,2405
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0615
|
100 Японских йен
|
1,6215
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2329
|
Золото (1 унция)
|
3130,2610
|
Серебро (1 унция)
|
46,7886
|
Платина (1 унция)
|
2008,7710
|
Палладий (1 унция)
|
3996,5980