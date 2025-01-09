Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,7524 маната, курс 100 российских рублей повысился на 2,7% - до 1,6268 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7524
|
100 российских рублей
|
1,6268
|
1 австралийский доллар
|
1,0536
|
1 белорусский рубль
|
0,4932
|
1 болгарский лев
|
0,8960
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1166
|
1 чешская крона
|
0,0698
|
1 китайский юань
|
0,2319
|
1 датская крона
|
0,2349
|
1 грузинский лари
|
0,5982
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0198
|
1 британский фунт
|
2,0967
|
10 000 иранских риалов
|
0,0295
|
1 шведская крона
|
0,1522
|
1 швейцарский франк
|
1,8658
|
1 израильский шекель
|
0,4648
|
1 канадский доллар
|
1,1823
|
1 кувейтский динар
|
5,5133
|
100 казахстанских тенге
|
0,3229
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4229
|
1 молдавский лей
|
0,0922
|
1 норвежская крона
|
0,1488
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6102
|
1 польский злотый
|
0,4098
|
1 румынский лей
|
0,3524
|
1 сербский динар
|
0,0150
|
1 сингапурский доллар
|
1,2424
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4529
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2057
|
1 Турецкая лира
|
0,0481
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0402
|
100 Японских йен
|
1,0765
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9514
|
Золото
|
4520,4190
|
Серебро
|
51,2374
|
Платина
|
1623,7295
|
Палладий
|
1574,2765