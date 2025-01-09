Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,7524 маната, курс 100 российских рублей повысился на 2,7% - до 1,6268 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7524 100 российских рублей 1,6268 1 австралийский доллар 1,0536 1 белорусский рубль 0,4932 1 болгарский лев 0,8960 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1166 1 чешская крона 0,0698 1 китайский юань 0,2319 1 датская крона 0,2349 1 грузинский лари 0,5982 1 гонконгский доллар 0,2185 1 индийская рупия 0,0198 1 британский фунт 2,0967 10 000 иранских риалов 0,0295 1 шведская крона 0,1522 1 швейцарский франк 1,8658 1 израильский шекель 0,4648 1 канадский доллар 1,1823 1 кувейтский динар 5,5133 100 казахстанских тенге 0,3229 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0196 100 венгерских форинтов 0,4229 1 молдавский лей 0,0922 1 норвежская крона 0,1488 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6102 1 польский злотый 0,4098 1 румынский лей 0,3524 1 сербский динар 0,0150 1 сингапурский доллар 1,2424 1 Риал Саудовской Аравии 0,4529 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2057 1 Турецкая лира 0,0481 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0402 100 Японских йен 1,0765 1 Новозеландский доллар 0,9514 Золото 4520,4190 Серебро 51,2374 Платина 1623,7295 Палладий 1574,2765 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.01.2025)