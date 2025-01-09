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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
9 января 2025 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,7524 маната, курс 100 российских рублей повысился на 2,7% - до 1,6268 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7524

100 российских рублей

1,6268

1 австралийский доллар

1,0536

1 белорусский рубль

0,4932

1 болгарский лев

0,8960

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1166

1 чешская крона

0,0698

1 китайский юань

0,2319

1 датская крона

0,2349

1 грузинский лари

0,5982

1 гонконгский доллар

0,2185

1 индийская рупия

0,0198

1 британский фунт

2,0967

10 000 иранских риалов

0,0295

1 шведская крона

0,1522

1 швейцарский франк

1,8658

1 израильский шекель

0,4648

1 канадский доллар

1,1823

1 кувейтский динар

5,5133

100 казахстанских тенге

0,3229

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4229

1 молдавский лей

0,0922

1 норвежская крона

0,1488

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6102

1 польский злотый

0,4098

1 румынский лей

0,3524

1 сербский динар

0,0150

1 сингапурский доллар

1,2424

1 Риал Саудовской Аравии

0,4529

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2057

1 Турецкая лира

0,0481

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0402

100 Японских йен

1,0765

1 Новозеландский доллар

0,9514

Золото

4520,4190

Серебро

51,2374

Платина

1623,7295

Палладий

1574,2765
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.01.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.01.2025)

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