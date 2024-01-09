О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
9 января 2024 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8625 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0186 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8625

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,1422

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3487

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0914

100 Вон Республики Корея

0,1295

1 Чешская крона

0,0760

100 Чилийских песо

0,1878

1 Китайский юань

0,2375

1 Датская крона

0,2497

1 Грузинский лари

0,6332

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1672

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1663

1 Швейцарский франк

2,0064

1 Израильский шекель

0,4597

1 Канадский доллар

1,2730

1 Кувейтский динар

5,5325

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3660

1 Мексиканское песо

0,1010

1 Молдавский лей

0,0973

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1640

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4295

1 Сингапурский доллар

1,2800

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2713

1 Турецкая лира

0,0568

1 Тайваньский доллар

0,0548

1 Таджикский сомони

0,1552

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0445

100 Японских йен

1,1839

1 Новозеландский доллар

1,0629

Золото (1 унция)

3455,8195

Серебро (1 унция)

39,3309

Платина (1 унция)

1616,5300

Палладиум (1 унция)

1712,1295
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.01.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.01.2024)

Экслюзивные новости

Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
8 января 2024 г. 11:16
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
7 января 2024 г. 16:04
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
5 января 2024 г. 17:05
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
5 января 2024 г. 12:28
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
4 января 2024 г. 11:58
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
1 января 2024 г. 10:32
В Азербайджане готовится новый законопроект О пробации - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане готовится новый законопроект "О пробации" - ЭКСКЛЮЗИВ
29 декабря 2023 г. 18:34
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
29 декабря 2023 г. 13:17
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
29 декабря 2023 г. 10:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi