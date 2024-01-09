Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8625 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0186 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8625
|
1 Российский рубль
|
0,0186
|
1 Австралийский доллар
|
1,1422
|
1 Аргентинское песо
|
0,0021
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3487
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0914
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1295
|
1 Чешская крона
|
0,0760
|
100 Чилийских песо
|
0,1878
|
1 Китайский юань
|
0,2375
|
1 Датская крона
|
0,2497
|
1 Грузинский лари
|
0,6332
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1672
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1663
|
1 Швейцарский франк
|
2,0064
|
1 Израильский шекель
|
0,4597
|
1 Канадский доллар
|
1,2730
|
1 Кувейтский динар
|
5,5325
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3660
|
1 Мексиканское песо
|
0,1010
|
1 Молдавский лей
|
0,0973
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1640
|
100 Узбекских сумов
|
0,0137
|
1 Польский злотый
|
0,4295
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2800
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2713
|
1 Турецкая лира
|
0,0568
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0548
|
1 Таджикский сомони
|
0,1552
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0445
|
100 Японских йен
|
1,1839
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0629
|
Золото (1 унция)
|
3455,8195
|
Серебро (1 унция)
|
39,3309
|
Платина (1 унция)
|
1616,5300
|
Палладиум (1 унция)
|
1712,1295