Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,2% и составил 1,8331 маната, а курс рубля - на 1,1%, составив 0,0184 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8331
|
1 Российский рубль
|
0,0184
|
1 Австралийский доллар
|
1,1250
|
1 Аргентинское песо
|
0,0047
|
1 Белорусский рубль
|
0,5160
|
1 Бразильский реал
|
0,3465
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0906
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1303
|
1 Чешская крона
|
0,0753
|
100 Чилийских песо
|
0,1948
|
1 Китайский юань
|
0,2376
|
1 Датская крона
|
0,2458
|
1 Грузинский лари
|
0,6372
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1403
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1636
|
1 Швейцарский франк
|
1,9416
|
1 Израильский шекель
|
0,4593
|
1 Канадский доллар
|
1,2522
|
1 Кувейтский динар
|
5,5160
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3643
|
1 Мексиканское песо
|
0,0973
|
1 Молдавский лей
|
0,0961
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1565
|
100 Узбекских сумов
|
0,0138
|
1 Польский злотый
|
0,4230
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2720
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2588
|
1 Турецкая лира
|
0,0587
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0543
|
1 Таджикский сомони
|
0,1555
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0464
|
100 Японских йен
|
1,1833
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0488
|
Золото (1 унция)
|
3453,2950
|
Серебро (1 унция)
|
40,4967
|
Платина (1 унция)
|
1557,5400
|
Палладиум (1 унция)
|
1666,3825