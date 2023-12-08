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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
8 декабря 2023 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,2% и составил 1,8331 маната, а курс рубля - на 1,1%, составив 0,0184 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8331

1 Российский рубль

0,0184

1 Австралийский доллар

1,1250

1 Аргентинское песо

0,0047

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3465

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0906

100 Вон Республики Корея

0,1303

1 Чешская крона

0,0753

100 Чилийских песо

0,1948

1 Китайский юань

0,2376

1 Датская крона

0,2458

1 Грузинский лари

0,6372

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1403

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1636

1 Швейцарский франк

1,9416

1 Израильский шекель

0,4593

1 Канадский доллар

1,2522

1 Кувейтский динар

5,5160

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3643

1 Мексиканское песо

0,0973

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1565

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4230

1 Сингапурский доллар

1,2720

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2588

1 Турецкая лира

0,0587

1 Тайваньский доллар

0,0543

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0464

100 Японских йен

1,1833

1 Новозеландский доллар

1,0488

Золото (1 унция)

3453,2950

Серебро (1 унция)

40,4967

Платина (1 унция)

1557,5400

Палладиум (1 унция)

1666,3825
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.12.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.12.2023)

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