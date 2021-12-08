Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,03% - до 1,9195, курс рубля на 0,4% - до 0,0231 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,03% - до 1,9195, курс рубля на 0,4% - до 0,0231 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9195 1 Российский рубль 0,0230 1 Австралийский доллар 1,2135 1 Аргентинское песо 0,0168 1 Белорусский рубль 0,6667 1 Бразильский реал 0,3030 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1074 100 Вон Республики Корея 0,1446 1 Чешская крона 0,0754 100 Чилийских песо 0,2025 1 Китайский юань 0, 2675 1 Датская крона 0,2581 1 Грузинский лари 0,5493 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0226 1 Британский фунт стерлингов 2,2543 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1872 1 Швейцарский франк 1,8407 1 Израильский шекель 0, 5427 1 Канадский доллар 1,3454 1 Кувейтский динар 5,6150 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4027 1 Мексиканское песо 0,0809 1 Молдавский лей 0,0964 1 Египетский фунт 0,1079 1 Норвежская крона 0,1889 100 Узбекских сум 0,0158 1 Польский злотый 0,4187 1 Сингапурский доллар 1,2466 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3736 1 Турецкая лира 0,1255 1 Тайваньский доллар 0,0613 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0623 100 Японских йен 1,4977 1 Новозеландский доллар 1,1554 Золото (1 унция) 3039,1155 Серебро (1 унция) 38,2229 Платина (1 унция) 1639,8200 Палладий (1 унция) 3163,2750 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.12.2021)