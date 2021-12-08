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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,03% - до 1,9195, курс рубля на 0,4% - до 0,0231 маната.
Финансы
8 декабря 2021 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,03% - до 1,9195, курс рубля на 0,4% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9195

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,2135

1 Аргентинское песо

0,0168

1 Белорусский рубль

0,6667

1 Бразильский реал

0,3030

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1074

100 Вон Республики Корея

0,1446

1 Чешская крона

0,0754

100 Чилийских песо

0,2025

1 Китайский юань

0, 2675

1 Датская крона

0,2581

1 Грузинский лари

0,5493

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,2543

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1872

1 Швейцарский франк

1,8407

1 Израильский шекель

0, 5427

1 Канадский доллар

1,3454

1 Кувейтский динар

5,6150

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4027

1 Мексиканское песо

0,0809

1 Молдавский лей

0,0964

1 Египетский фунт

0,1079

1 Норвежская крона

0,1889

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4187

1 Сингапурский доллар

1,2466

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3736

1 Турецкая лира

0,1255

1 Тайваньский доллар

0,0613

1 Таджикский сомони

0,1507

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0623

100 Японских йен

1,4977

1 Новозеландский доллар

1,1554

Золото (1 унция)

3039,1155

Серебро (1 унция)

38,2229

Платина (1 унция)

1639,8200

Палладий (1 унция)

3163,2750
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.12.2021)

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