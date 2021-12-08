Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,03% - до 1,9195, курс рубля на 0,4% - до 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9195
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,2135
|
1 Аргентинское песо
|
0,0168
|
1 Белорусский рубль
|
0,6667
|
1 Бразильский реал
|
0,3030
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1074
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1446
|
1 Чешская крона
|
0,0754
|
100 Чилийских песо
|
0,2025
|
1 Китайский юань
|
0, 2675
|
1 Датская крона
|
0,2581
|
1 Грузинский лари
|
0,5493
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2543
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1872
|
1 Швейцарский франк
|
1,8407
|
1 Израильский шекель
|
0, 5427
|
1 Канадский доллар
|
1,3454
|
1 Кувейтский динар
|
5,6150
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4027
|
1 Мексиканское песо
|
0,0809
|
1 Молдавский лей
|
0,0964
|
1 Египетский фунт
|
0,1079
|
1 Норвежская крона
|
0,1889
|
100 Узбекских сум
|
0,0158
|
1 Польский злотый
|
0,4187
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2466
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3736
|
1 Турецкая лира
|
0,1255
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0613
|
1 Таджикский сомони
|
0,1507
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0623
|
100 Японских йен
|
1,4977
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1554
|
Золото (1 унция)
|
3039,1155
|
Серебро (1 унция)
|
38,2229
|
Платина (1 унция)
|
1639,8200
|
Палладий (1 унция)
|
3163,2750