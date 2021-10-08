Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,9640, курс рубля вырос на 0,9% - до 0,0237 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9640 1 Российский рубль 0,0237 1 Австралийский доллар 1,2416 1 Аргентинское песо 0,0172 1 Белорусский рубль 0,6855 1 Бразильский реал 0,3080 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1134 100 Вон Республики Корея 0,1424 1 Чешская крона 0,0772 100 Чилийских песо 0,2089 1 Китайский юань 0, 2636 1 Датская крона 0,2639 1 Грузинский лари 0, 5431 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0227 1 Британский фунт стерлингов 2,3138 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1934 1 Швейцарский франк 1,8288 1 Израильский шекель 0, 5266 1 Канадский доллар 1,3549 1 Кувейтский динар 5,6364 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4065 1 Мексиканское песо 0,0821 1 Молдавский лей 0,0974 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1980 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4281 1 Сингапурский доллар 1,2516 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3986 1 Турецкая лира 0,1914 1 Тайваньский доллар 0,0607 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0646 100 Японских йен 1,5193 1 Новозеландский доллар 1,1792 Золото (1 унция) 2988,7020 Серебро (1 унция) 38,2245 Платина (1 унция) 1678,8180 Палладий (1 унция) 3325,8800 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.10.2021)