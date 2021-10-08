Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,9640, курс рубля вырос на 0,9% - до 0,0237 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9640
|
1 Российский рубль
|
0,0237
|
1 Австралийский доллар
|
1,2416
|
1 Аргентинское песо
|
0,0172
|
1 Белорусский рубль
|
0,6855
|
1 Бразильский реал
|
0,3080
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1134
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1424
|
1 Чешская крона
|
0,0772
|
100 Чилийских песо
|
0,2089
|
1 Китайский юань
|
0, 2636
|
1 Датская крона
|
0,2639
|
1 Грузинский лари
|
0, 5431
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3138
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1934
|
1 Швейцарский франк
|
1,8288
|
1 Израильский шекель
|
0, 5266
|
1 Канадский доллар
|
1,3549
|
1 Кувейтский динар
|
5,6364
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4065
|
1 Мексиканское песо
|
0,0821
|
1 Молдавский лей
|
0,0974
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1980
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4281
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2516
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3986
|
1 Турецкая лира
|
0,1914
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1507
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0646
|
100 Японских йен
|
1,5193
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1792
|
Золото (1 унция)
|
2988,7020
|
Серебро (1 унция)
|
38,2245
|
Платина (1 унция)
|
1678,8180
|
Палладий (1 унция)
|
3325,8800