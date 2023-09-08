Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.09.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.09.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,03% - до 1,8215 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0173 маната.

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Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,03% - до 1,8215 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0173 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8215 1 Российский рубль 0,0173 1 Австралийский доллар 1,0860 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3415 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0888 100 Вон Республики Корея 0,1275 1 Чешская крона 0,0748 100 Чилийских песо 0,1921 1 Китайский юань 0,2314 1 Датская крона 0,2442 1 Грузинский лари 0,6492 1 Гонконгский доллар 0,2169 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1236 100 Индонезийских рупий 0,0111 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1530 1 Швейцарский франк 1,9079 1 Израильский шекель 0,4418 1 Канадский доллар 1,2437 1 Кувейтский динар 5,5117 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0193 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3636 1 Мексиканское песо 0,0969 1 Молдавский лей 0,0950 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1590 100 Узбекских сумов 0,0140 1 Польский злотый 0,3939 1 Сингапурский доллар 1,2467 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2442 1 Турецкая лира 0,0633 1 Тайваньский доллар 0,0530 1 Таджикский сомони 0,1554 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1546 1 Новозеландский доллар 1,0022 Золото (1 унция) 3271,6160 Серебро (1 унция) 39,2071 Платина (1 унция) 1546,1585 Палладиум (1 унция) 2088,5095 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.09.2023)