Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 2,0131, курс рубля - на 0,4%, до 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0131
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,2563
|
1 Аргентинское песо
|
0,0173
|
1 Белорусский рубль
|
0,6749
|
1 Бразильский реал
|
0,3288
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1188
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1460
|
1 Чешская крона
|
0,0793
|
100 Чилийских песо
|
0,2178
|
1 Китайский юань
|
0, 2630
|
1 Датская крона
|
0,2707
|
1 Грузинский лари
|
0, 5463
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3427
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1978
|
1 Швейцарский франк
|
1,8487
|
1 Израильский шекель
|
0, 5309
|
1 Канадский доллар
|
1,3451
|
1 Кувейтский динар
|
5,6554
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4089
|
1 Мексиканское песо
|
0,0853
|
1 Молдавский лей
|
0,0968
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,1957
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4462
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2632
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4242
|
1 Турецкая лира
|
0,2037
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0639
|
100 Японских йен
|
1,5413
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2081
|
Золото (1 унция)
|
3055,8520
|
Серебро (1 унция)
|
41,3445
|
Платина (1 унция)
|
1711,0500
|
Палладий (1 унция)
|
4042,7530