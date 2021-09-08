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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
8 сентября 2021 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 2,0131, курс рубля - на 0,4%, до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0131

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,2563

1 Аргентинское песо

0,0173

1 Белорусский рубль

0,6749

1 Бразильский реал

0,3288

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1188

100 Вон Республики Корея

0,1460

1 Чешская крона

0,0793

100 Чилийских песо

0,2178

1 Китайский юань

0, 2630

1 Датская крона

0,2707

1 Грузинский лари

0, 5463

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0231

1 Британский фунт стерлингов

2,3427

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1978

1 Швейцарский франк

1,8487

1 Израильский шекель

0, 5309

1 Канадский доллар

1,3451

1 Кувейтский динар

5,6554

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4089

1 Мексиканское песо

0,0853

1 Молдавский лей

0,0968

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1957

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4462

1 Сингапурский доллар

1,2632

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4242

1 Турецкая лира

0,2037

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0639

100 Японских йен

1,5413

1 Новозеландский доллар

1,2081

Золото (1 унция)

3055,8520

Серебро (1 унция)

41,3445

Платина (1 унция)

1711,0500

Палладий (1 унция)

4042,7530
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.09.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.09.2021)

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