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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
8 августа 2024 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8584 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0198 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8584

1 Российский рубль

0,0198

1 Австралийский доллар

1,1144

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3018

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0927

100 Вон Республики Корея

0,1234

1 Чешская крона

0,0736

100 Чилийских песо

0,1801

1 Китайский юань

0,2373

1 Датская крона

0,2490

1 Грузинский лари

0,6285

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,1582

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1626

1 Швейцарский франк

1,9787

1 Израильский шекель

0,4493

1 Канадский доллар

1,2378

1 Кувейтский динар

5,5600

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3807

1 Мексиканское песо

0,0883

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,0345

1 Норвежская крона

0,1576

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4297

1 Сингапурский доллар

1,2832

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2668

1 Турецкая лира

0,0507

1 Тайваньский доллар

0,0522

1 Таджикский сомони

0,1599

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0415

100 Японских йен

1,1632

1 Новозеландский доллар

1,0201

Золото (1 унция)

4070,1740

Серебро (1 унция)

45,7275

Платина (1 унция)

1573,0015

Палладиум (1 унция)

1529,0225
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.08.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.08.2024)

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