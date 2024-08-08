Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8584 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0198 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8584 1 Российский рубль 0,0198 1 Австралийский доллар 1,1144 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3018 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0927 100 Вон Республики Корея 0,1234 1 Чешская крона 0,0736 100 Чилийских песо 0,1801 1 Китайский юань 0,2373 1 Датская крона 0,2490 1 Грузинский лари 0,6285 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,1582 100 Индонезийских рупий 0,0107 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1626 1 Швейцарский франк 1,9787 1 Израильский шекель 0,4493 1 Канадский доллар 1,2378 1 Кувейтский динар 5,5600 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3807 1 Мексиканское песо 0,0883 1 Молдавский лей 0,0961 1 Египетский фунт 0,0345 1 Норвежская крона 0,1576 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4297 1 Сингапурский доллар 1,2832 1 Саудовский риал 0,4529 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2668 1 Турецкая лира 0,0507 1 Тайваньский доллар 0,0522 1 Таджикский сомони 0,1599 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0415 100 Японских йен 1,1632 1 Новозеландский доллар 1,0201 Золото (1 унция) 4070,1740 Серебро (1 унция) 45,7275 Платина (1 унция) 1573,0015 Палладиум (1 унция) 1529,0225 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.08.2024)