Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2025)

09:11 По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,9961 маната, курс 100 рублей вырос на 0,2% - до 2,1625 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,9961 100 российских рублей 2,1625 1 австралийский доллар 1,1119 1 белорусский рубль 0,5728 1 болгарский лев 1,0207 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1243 1 чешская крона 0,0810 1 китайский юань 0,2370 1 датская крона 0,2676 1 грузинский лари 0,6260 1 гонконгский доллар 0,2166 1 индийская рупия 0,0198 1 британский фунт 2,3174 10 000 иранских риалов 0,0283 1 шведская крона 0,1789 1 швейцарский франк 2,1345 1 израильский шекель 0,5082 1 канадский доллар 1,2451 1 кувейтский динар 5,5683 100 казахстанских тенге 0,3272 1 катарский риал 0,4664 1 киргизский сом 0,0196 100 венгерских форинтов 0,4991 1 молдавский лей 0,1011 1 норвежская крона 0,1684 100 узбекских сомов 0,0134 100 пакистанских рупий 0,5981 1 польский злотый 0,4696 1 румынский лей 0,3943 1 сербский динар 0,0170 1 сингапурский доллар 1,3306 1 Риал Саудовской Аравии 0,4533 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,3326 1 Турецкая лира 0,0425 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0406 100 Японских йен 1,1643 1 Новозеландский доллар 1,0230 Золото 5660,6770 Серебро 62,5070 Платина 2331,7370 Палладий 1895,9675 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.07.2025)