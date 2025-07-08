Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,9961 маната, курс 100 рублей вырос на 0,2% - до 2,1625 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9961
|
100 российских рублей
|
2,1625
|
1 австралийский доллар
|
1,1119
|
1 белорусский рубль
|
0,5728
|
1 болгарский лев
|
1,0207
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1243
|
1 чешская крона
|
0,0810
|
1 китайский юань
|
0,2370
|
1 датская крона
|
0,2676
|
1 грузинский лари
|
0,6260
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0198
|
1 британский фунт
|
2,3174
|
10 000 иранских риалов
|
0,0283
|
1 шведская крона
|
0,1789
|
1 швейцарский франк
|
2,1345
|
1 израильский шекель
|
0,5082
|
1 канадский доллар
|
1,2451
|
1 кувейтский динар
|
5,5683
|
100 казахстанских тенге
|
0,3272
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4991
|
1 молдавский лей
|
0,1011
|
1 норвежская крона
|
0,1684
|
100 узбекских сомов
|
0,0134
|
100 пакистанских рупий
|
0,5981
|
1 польский злотый
|
0,4696
|
1 румынский лей
|
0,3943
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3306
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3326
|
1 Турецкая лира
|
0,0425
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0406
|
100 Японских йен
|
1,1643
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0230
|
Золото
|
5660,6770
|
Серебро
|
62,5070
|
Платина
|
2331,7370
|
Палладий
|
1895,9675