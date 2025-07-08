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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2025) 09:11 По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
8 июля 2025 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,9961 маната, курс 100 рублей вырос на 0,2% - до 2,1625 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9961

100 российских рублей

2,1625

1 австралийский доллар

1,1119

1 белорусский рубль

0,5728

1 болгарский лев

1,0207

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1243

1 чешская крона

0,0810

1 китайский юань

0,2370

1 датская крона

0,2676

1 грузинский лари

0,6260

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0198

1 британский фунт

2,3174

10 000 иранских риалов

0,0283

1 шведская крона

0,1789

1 швейцарский франк

2,1345

1 израильский шекель

0,5082

1 канадский доллар

1,2451

1 кувейтский динар

5,5683

100 казахстанских тенге

0,3272

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4991

1 молдавский лей

0,1011

1 норвежская крона

0,1684

100 узбекских сомов

0,0134

100 пакистанских рупий

0,5981

1 польский злотый

0,4696

1 румынский лей

0,3943

1 сербский динар

0,0170

1 сингапурский доллар

1,3306

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3326

1 Турецкая лира

0,0425

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0406

100 Японских йен

1,1643

1 Новозеландский доллар

1,0230

Золото

5660,6770

Серебро

62,5070

Платина

2331,7370

Палладий

1895,9675
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.07.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.07.2025)

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