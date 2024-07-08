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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
8 июля 2024 г. 09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,8408 маната, курс рубля повысился на 1% - до 0,0193 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8408

1 Российский рубль

0,0193

1 Австралийский доллар

1,1479

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3113

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0936

100 Вон Республики Корея

0,1233

1 Чешская крона

0,0732

100 Чилийских песо

0,1815

1 Китайский юань

0,2339

1 Датская крона

0,2468

1 Грузинский лари

0,6204

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1785

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1620

1 Швейцарский франк

1,8993

1 Израильский шекель

0,4616

1 Канадский доллар

1,2466

1 Кувейтский динар

5,5559

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0198

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3610

1 Мексиканское песо

0,0941

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,0354

1 Норвежская крона

0,1611

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4296

1 Сингапурский доллар

1,2611

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2382

1 Турецкая лира

0,0521

1 Тайваньский доллар

0,0525

1 Таджикский сомони

0,1571

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0419

100 Японских йен

1,0590

1 Новозеландский доллар

1,0451

Золото (1 унция)

4053,8200

Серебро (1 унция)

52,8547

Платина (1 унция)

1741,8710

Палладиум (1 унция)

1717,2295
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.07.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.07.2024)

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