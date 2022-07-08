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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,47% - до 1,7263, курс рубля вырос на 0,75% - до 0,0270 маната.
Финансы
8 июля 2022 г. 09:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,47% - до 1,7263, курс рубля вырос на 0,75% - до 0,0270 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7263

1 Российский рубль

0,0270

1 Австралийский доллар

1,1595

1 Аргентинское песо

0,0134

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3183

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1015

100 Вон Республики Корея

0,1307

1 Чешская крона

0,0697

100 Чилийских песо

0,1787

1 Китайский юань

0,2535

1 Датская крона

0,2320

1 Грузинский лари

0,5886

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0215

1 Британский фунт стерлингов

2,0416

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1614

1 Швейцарский франк

1,7456

1 Израильский шекель

0,4901

1 Канадский доллар

1,3076

1 Кувейтский динар

5,5291

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0213

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3841

1 Мексиканское песо

0,0829

1 Молдавский лей

0,0885

1 Египетский фунт

0,0901

1 Норвежская крона

0,1682

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3609

1 Сингапурский доллар

1,2126

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2421

1 Турецкая лира

0,0985

1 Тайваньский доллар

0,0571

1 Таджикский сомони

0,1571

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0575

100 Японских йен

1,2549

1 Новозеландский доллар

1,0486

Золото (1 унция)

2961,1620

Серебро (1 унция)

32,6353

Платина (1 унция)

1494,5210

Палладий (1 унция)

3391,9250
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.07.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.07.2022)

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