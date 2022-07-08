Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,47% - до 1,7263, курс рубля вырос на 0,75% - до 0,0270 маната.

https://static.report.az/photo/9303dbea-8edf-3672-9fcb-bcd5dedb67c0.jpg https://static.report.az/photo/9303dbea-8edf-3672-9fcb-bcd5dedb67c0.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,47% - до 1,7263, курс рубля вырос на 0,75% - до 0,0270 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7263 1 Российский рубль 0,0270 1 Австралийский доллар 1,1595 1 Аргентинское песо 0,0134 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3183 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1015 100 Вон Республики Корея 0,1307 1 Чешская крона 0,0697 100 Чилийских песо 0,1787 1 Китайский юань 0,2535 1 Датская крона 0,2320 1 Грузинский лари 0,5886 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0215 1 Британский фунт стерлингов 2,0416 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1614 1 Швейцарский франк 1,7456 1 Израильский шекель 0,4901 1 Канадский доллар 1,3076 1 Кувейтский динар 5,5291 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0213 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,3841 1 Мексиканское песо 0,0829 1 Молдавский лей 0,0885 1 Египетский фунт 0,0901 1 Норвежская крона 0,1682 100 Узбекских сум 0,0156 1 Польский злотый 0,3609 1 Сингапурский доллар 1,2126 1 Саудовский риал 0,4528 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2421 1 Турецкая лира 0,0985 1 Тайваньский доллар 0,0571 1 Таджикский сомони 0,1571 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0575 100 Японских йен 1,2549 1 Новозеландский доллар 1,0486 Золото (1 унция) 2961,1620 Серебро (1 унция) 32,6353 Платина (1 унция) 1494,5210 Палладий (1 унция) 3391,9250 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.07.2022)