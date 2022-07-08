Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,47% - до 1,7263, курс рубля вырос на 0,75% - до 0,0270 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7263
|
1 Российский рубль
|
0,0270
|
1 Австралийский доллар
|
1,1595
|
1 Аргентинское песо
|
0,0134
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3183
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1015
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1307
|
1 Чешская крона
|
0,0697
|
100 Чилийских песо
|
0,1787
|
1 Китайский юань
|
0,2535
|
1 Датская крона
|
0,2320
|
1 Грузинский лари
|
0,5886
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0215
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0416
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1614
|
1 Швейцарский франк
|
1,7456
|
1 Израильский шекель
|
0,4901
|
1 Канадский доллар
|
1,3076
|
1 Кувейтский динар
|
5,5291
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0213
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3841
|
1 Мексиканское песо
|
0,0829
|
1 Молдавский лей
|
0,0885
|
1 Египетский фунт
|
0,0901
|
1 Норвежская крона
|
0,1682
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3609
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2126
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2421
|
1 Турецкая лира
|
0,0985
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0571
|
1 Таджикский сомони
|
0,1571
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0575
|
100 Японских йен
|
1,2549
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0486
|
Золото (1 унция)
|
2961,1620
|
Серебро (1 унция)
|
32,6353
|
Платина (1 унция)
|
1494,5210
|
Палладий (1 унция)
|
3391,9250