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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2021) Валюта
Финансы
8 июля 2021 г. 09:51
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,28% - до 2,0049 маната, курс рубля на 0,87% - 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0049

1 Российский рубль

0,0227

1 Австралийский доллар

1,2690

1 Аргентинское песо

0,0177

1 Белорусский рубль

0,6693

1 Бразильский реал

0,3249

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1184

100 Вон Республики Корея

0,1484

1 Чешская крона

0,0777

100 Чилийских песо

0,2270

1 Китайский юань

0, 2624

1 Датская крона

0,2696

1 Грузинский лари

0, 5440

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3435

100 Индонезийских рупий

0, 0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1968

1 Швейцарский франк

1,8367

1 Израильский шекель

0, 5195

1 Канадский доллар

1,3576

1 Кувейтский динар

5,6454

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1118

1 Малазийский ринггит

0,4075

1 Мексиканское песо

0,0849

1 Молдавский лей

0,0942

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0, 1943

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4421

1 Сингапурский доллар

1,2573

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4195

1 Турецкая лира

0,1956

1 Тайваньский доллар

0,0606

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0624

100 Японских йен

1,5378

1 Новозеландский доллар

1,1886

Золото (1 унция)

3054,9000

Серебро (1 унция)

44,0222

Платина (1 унция)

1833,9005

Палладий (1 унция)

4823,7585
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.07.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.07.2021)

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