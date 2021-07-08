Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2021)

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,28% - до 2,0049 маната, курс рубля на 0,87% - 0,0227 маната.