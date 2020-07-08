Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,22% - до 1,9171 маната, курс рубля вырос на 0,42% - 0,0238 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1.9171
|
1 Российский рубль
|
0.0238
|
1 Австралийский доллар
|
1.1797
|
1 Аргентинское песо
|
0.0240
|
1 Белорусский рубль
|
0.6964
|
1 Бразильский реал
|
0.3159
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.0990
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1423
|
1 Чешская крона
|
0.0718
|
100 Чилийских песо
|
0.2146
|
1 Китайский юань
|
0.2422
|
1 Датская крона
|
0.2573
|
1 Грузинский лари
|
0.5565
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2194
|
1 Индийская рупия
|
0.0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.1247
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0118
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1838
|
1 Швейцарский франк
|
1.8040
|
1 Израильский шекель
|
0.4925
|
1 Канадский доллар
|
1.2495
|
1 Кувейтский динар
|
5.5168
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0217
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0.3975
|
1 Мексиканское песо
|
0.0745
|
1 Молдавский лей
|
0.0984
|
1 Египетский фунт
|
0.1061
|
1 Норвежская крона
|
0.1793
|
100 Узбекских сум
|
0.0167
|
1 Польский злотый
|
0.4284
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2181
|
1 Саудовский риал
|
0.4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.3436
|
1 Турецкая лира
|
0.2478
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0577
|
1 Таджикский сомони
|
0.1649
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0633
|
100 Японских йен
|
1.5812
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1122
|
Золото (1 унция)
|
3051.5225
|
Серебро (1 унция)
|
31.1109
|
Платина (1 унция)
|
1431.1790
|
Палладий (1 унция)
|
3269.5845