Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,22% - до 1,9171 маната, курс рубля вырос на 0,42% - 0,0238 маната.