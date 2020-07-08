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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2020) Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2020)
Финансы
8 июля 2020 г. 10:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,22% - до 1,9171 маната, курс рубля вырос на 0,42% - 0,0238 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9171

1 Российский рубль

0.0238

1 Австралийский доллар

1.1797

1 Аргентинское песо

0.0240

1 Белорусский рубль

0.6964

1 Бразильский реал

0.3159

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.0990

100 Вон Республики Корея

0.1423

1 Чешская крона

0.0718

100 Чилийских песо

0.2146

1 Китайский юань

0.2422

1 Датская крона

0.2573

1 Грузинский лари

0.5565

1 Гонконгский доллар

0.2194

1 Индийская рупия

0.0227

1 Британский фунт стерлингов

2.1247

100 Индонезийских рупий

0.0118

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1838

1 Швейцарский франк

1.8040

1 Израильский шекель

0.4925

1 Канадский доллар

1.2495

1 Кувейтский динар

5.5168

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0217

100 Ливанских фунтов

0.1124

1 Малазийский ринггит

0.3975

1 Мексиканское песо

0.0745

1 Молдавский лей

0.0984

1 Египетский фунт

0.1061

1 Норвежская крона

0.1793

100 Узбекских сум

0.0167

1 Польский злотый

0.4284

1 Сингапурский доллар

1.2181

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.3436

1 Турецкая лира

0.2478

1 Тайваньский доллар

0.0577

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0633

100 Японских йен

1.5812

1 Новозеландский доллар

1.1122

Золото (1 унция)

3051.5225

Серебро (1 унция)

31.1109

Платина (1 унция)

1431.1790

Палладий (1 унция)

3269.5845

 

 

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.07.2020)

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