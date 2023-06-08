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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,25%, составив 1,8212 маната, курс рубля упал на 0,48% - до 0,0208 маната.
Финансы
8 июня 2023 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,25%, составив 1,8212 маната, курс рубля упал на 0,48% - до 0,0208 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8212

1 Российский рубль

0,0208

1 Австралийский доллар

1,1324

1 Аргентинское песо

0,0070

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3451

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0890

100 Вон Республики Корея

0,1302

1 Чешская крона

0,0770

100 Чилийских песо

0,2147

1 Китайский юань

0,2382

1 Датская крона

0,2445

1 Грузинский лари

0,6521

1 Гонконгский доллар

0,2169

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,1173

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1563

1 Швейцарский франк

1,8700

1 Израильский шекель

0,4648

1 Канадский доллар

1,2722

1 Кувейтский динар

5,5255

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3681

1 Мексиканское песо

0,0979

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1541

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4056

1 Сингапурский доллар

1,2611

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2614

1 Турецкая лира

0,0729

1 Тайваньский доллар

0,0552

1 Таджикский сомони

0,1564

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2171

1 Новозеландский доллар

1,0279

Золото (1 унция)

3309,8405

Серебро (1 унция)

40,1056

Платина (1 унция)

1741,3525

Палладиум (1 унция)

2371,1940
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.06.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.06.2023)

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