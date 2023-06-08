Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,25%, составив 1,8212 маната, курс рубля упал на 0,48% - до 0,0208 маната.

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Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,25%, составив 1,8212 маната, курс рубля упал на 0,48% - до 0,0208 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8212 1 Российский рубль 0,0208 1 Австралийский доллар 1,1324 1 Аргентинское песо 0,0070 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3451 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0890 100 Вон Республики Корея 0,1302 1 Чешская крона 0,0770 100 Чилийских песо 0,2147 1 Китайский юань 0,2382 1 Датская крона 0,2445 1 Грузинский лари 0,6521 1 Гонконгский доллар 0,2169 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,1173 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1563 1 Швейцарский франк 1,8700 1 Израильский шекель 0,4648 1 Канадский доллар 1,2722 1 Кувейтский динар 5,5255 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3681 1 Мексиканское песо 0,0979 1 Молдавский лей 0,0957 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1541 100 Узбекских сумов 0,0149 1 Польский злотый 0,4056 1 Сингапурский доллар 1,2611 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2614 1 Турецкая лира 0,0729 1 Тайваньский доллар 0,0552 1 Таджикский сомони 0,1564 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2171 1 Новозеландский доллар 1,0279 Золото (1 унция) 3309,8405 Серебро (1 унция) 40,1056 Платина (1 унция) 1741,3525 Палладиум (1 унция) 2371,1940 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.06.2023)