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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
8 июня 2022 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03%, до 1,8155, курс рубля повысился на 0,36%, до 0,0276 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8155

1 Российский рубль

0,0276

1 Австралийский доллар

1,2232

1 Аргентинское песо

0,0140

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3490

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1101

100 Вон Республики Корея

0,1352

1 Чешская крона

0,0733

100 Чилийских песо

0,2055

1 Китайский юань

0,2546

1 Датская крона

0,2441

1 Грузинский лари

0,5730

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0219

1 Британский фунт стерлингов

2,1351

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1731

1 Швейцарский франк

1,7431

1 Израильский шекель

0,5085

1 Канадский доллар

1,3544

1 Кувейтский динар

5,5499

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0209

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3870

1 Мексиканское песо

0,0865

1 Молдавский лей

0,0897

1 Египетский фунт

0,0909

1 Норвежская крона

0,1791

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3965

1 Сингапурский доллар

1,2367

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2861

1 Турецкая лира

0,1008

1 Тайваньский доллар

0,0576

1 Таджикский сомони

0,1445

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0575

100 Японских йен

1,2758

1 Новозеландский доллар

1,0977

Золото (1 унция)

3140,4185

Серебро (1 унция)

37,4822

Платина (1 унция)

1713,7785

Палладий (1 унция)

3399,7450
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.06.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.06.2022)

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