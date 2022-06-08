Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03%, до 1,8155, курс рубля повысился на 0,36%, до 0,0276 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8155
|
1 Российский рубль
|
0,0276
|
1 Австралийский доллар
|
1,2232
|
1 Аргентинское песо
|
0,0140
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3490
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1101
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1352
|
1 Чешская крона
|
0,0733
|
100 Чилийских песо
|
0,2055
|
1 Китайский юань
|
0,2546
|
1 Датская крона
|
0,2441
|
1 Грузинский лари
|
0,5730
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0219
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1351
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1731
|
1 Швейцарский франк
|
1,7431
|
1 Израильский шекель
|
0,5085
|
1 Канадский доллар
|
1,3544
|
1 Кувейтский динар
|
5,5499
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0209
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3870
|
1 Мексиканское песо
|
0,0865
|
1 Молдавский лей
|
0,0897
|
1 Египетский фунт
|
0,0909
|
1 Норвежская крона
|
0,1791
|
100 Узбекских сум
|
0,0154
|
1 Польский злотый
|
0,3965
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2367
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2861
|
1 Турецкая лира
|
0,1008
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0576
|
1 Таджикский сомони
|
0,1445
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0575
|
100 Японских йен
|
1,2758
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0977
|
Золото (1 унция)
|
3140,4185
|
Серебро (1 унция)
|
37,4822
|
Платина (1 унция)
|
1713,7785
|
Палладий (1 унция)
|
3399,7450