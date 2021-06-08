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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
8 июня 2021 г. 10:07
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 2,0704, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0704

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,3169

1 Аргентинское песо

0,0179

1 Белорусский рубль

0,6728

1 Бразильский реал

0,3369

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1256

100 Вон Республики Корея

0,1525

1 Чешская крона

0,0815

100 Чилийских песо

0,2376

1 Китайский юань

0,2659

1 Датская крона

0,2784

1 Грузинский лари

0,5397

1 Гонконгский доллар

0,2191

1 Индийская рупия

0,0234

1 Британский фунт стерлингов

2,4068

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2057

1 Швейцарский франк

1,8932

1 Израильский шекель

0,5239

1 Канадский доллар

1,4063

1 Кувейтский динар

5,6503

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,4125

1 Мексиканское песо

0,0857

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,2055

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4634

1 Сингапурский доллар

1,2846

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4515

1 Турецкая лира

0,1973

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1502

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0625

100 Японских йен

1,5536

1 Новозеландский доллар

1,2268

Золото (1 унция)

3222,4010

Серебро (1 унция)

47,2421

Платина (1 унция)

1991,8730

Палладий (1 унция)

4626,0280
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.06.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.06.2021)

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