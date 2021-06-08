Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 2,0704, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0704
|
1 Российский рубль
|
0,0233
|
1 Австралийский доллар
|
1,3169
|
1 Аргентинское песо
|
0,0179
|
1 Белорусский рубль
|
0,6728
|
1 Бразильский реал
|
0,3369
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1256
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1525
|
1 Чешская крона
|
0,0815
|
100 Чилийских песо
|
0,2376
|
1 Китайский юань
|
0,2659
|
1 Датская крона
|
0,2784
|
1 Грузинский лари
|
0,5397
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2191
|
1 Индийская рупия
|
0,0234
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,4068
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2057
|
1 Швейцарский франк
|
1,8932
|
1 Израильский шекель
|
0,5239
|
1 Канадский доллар
|
1,4063
|
1 Кувейтский динар
|
5,6503
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4125
|
1 Мексиканское песо
|
0,0857
|
1 Молдавский лей
|
0,0962
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0,2055
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4634
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2846
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4515
|
1 Турецкая лира
|
0,1973
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1502
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0625
|
100 Японских йен
|
1,5536
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2268
|
Золото (1 унция)
|
3222,4010
|
Серебро (1 унция)
|
47,2421
|
Платина (1 унция)
|
1991,8730
|
Палладий (1 унция)
|
4626,0280