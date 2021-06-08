Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 2,0704, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0233 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0704 1 Российский рубль 0,0233 1 Австралийский доллар 1,3169 1 Аргентинское песо 0,0179 1 Белорусский рубль 0,6728 1 Бразильский реал 0,3369 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1256 100 Вон Республики Корея 0,1525 1 Чешская крона 0,0815 100 Чилийских песо 0,2376 1 Китайский юань 0,2659 1 Датская крона 0,2784 1 Грузинский лари 0,5397 1 Гонконгский доллар 0,2191 1 Индийская рупия 0,0234 1 Британский фунт стерлингов 2,4068 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,2057 1 Швейцарский франк 1,8932 1 Израильский шекель 0,5239 1 Канадский доллар 1,4063 1 Кувейтский динар 5,6503 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1120 1 Малазийский ринггит 0,4125 1 Мексиканское песо 0,0857 1 Молдавский лей 0,0962 1 Египетский фунт 0,1084 1 Норвежская крона 0,2055 100 Узбекских сум 0,0161 1 Польский злотый 0,4634 1 Сингапурский доллар 1,2846 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4515 1 Турецкая лира 0,1973 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1502 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0625 100 Японских йен 1,5536 1 Новозеландский доллар 1,2268 Золото (1 унция) 3222,4010 Серебро (1 унция) 47,2421 Платина (1 унция) 1991,8730 Палладий (1 унция) 4626,0280 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.06.2021)